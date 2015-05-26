نقش مهم رسانه ها در احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر کرمی پیش از ظهر سه شنبه در نشست صمیمی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه با مدیران رسانه ها و خبرنگاران استان، بر لزوم ترویج و احیای فریضه امر به معروف در سطح جامعه تاکید و نقش رسانه ها را در این زمینه بسیار مهم ارزیابی کرد.

وی اظهار داشت: از جمله اقدامات راهبردی در این خصوص که در چهار اصل بر روی آن بحث می شود تبیین جایگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر بوده که در این زمینه رسانه ها بیشترین نقش را دارند.

جانشین دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر کرمانشاه، از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خبر داد و گفت: این قانون ابلاغ شده و آماده اجرا است.

کرمی خاطر نشان کرد: بر اساس راهبرد تعیین شده فرهنگسازی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از واجبات مراحلی دارد که در اولین گام باید از قرآن و عترت بهره بگیریم.

وی همچنین استفاده از بیانات امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و همچنین استفاده از خواص، نخبگان و رسانه ها را در این زمینه بسیار مهم و موثر ارزیابی کرد.

کرمی با بیان اینکه فرهنگسازی امر به معروف و نهی از منکر تنها منحصر به یک مورد نیست و موضوعی گسترده است، گفت‌: سخنان مقام معظم رهبری در خراسان رضوی بهترین معیار و شاخص برای ترویج و گسترش امر به معروف و نهی از منکر است.

وی از رسانه ها خواست که از امکانات و فضای در اختیارشان در راستای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرده و در این راستا نگاه ویژه ای داشته باشند.

جانشین دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر کرمانشاه، گفت: از رسانه ها انتظار داریم که اخبار مربوط به ستاد احیا را به صورت مناسبی انعکاس داده و همچنین مطالبی را نیز در طول ماه در خصوص این فریضه الهی منتشر کنند.