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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۰۳

دكتر قراخانلو در ديدار با رئيس انجمن سپك تاكرا:

انجمن سپك تاكرادر صورت كسب مدال در دوحه، بايد به فدراسيون تبديل شود

رييس انجمن سپك تاكرا صبح امروز درمحل كميته ملي المپيك حضور يافت و بادكتر قراخانلو رياست اين كميته ديدار و گفت وگو كرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" درابتداي اين نشست فولادي راد كه عضوفدراسيون جهاني سبك تاكرا نيزمي باشد گزارشي ازحضور تيم ملي سپك تاكراي كشورمان درمسابقات جام جهاني 2005 تايلند و كسب مقام سوم اين رقابتها را به دكترقراخانلو ارائه داد و سپس بااشاره به وضعيت كنوني اين ورزش دركشورمان و حضور استعدادهاي فراوان بين ورزشكاران خواستاراستخدام يك مربي ازكشور فيليپين به نام هكتورسيلانس جهت بالا بردن سطح علمي ورزشكاران كشورمان شد كه مورد موافقت رياست كميته ملي المپيك قرارگرفت.

درادامه نشست فوق دكترقراخانلو با اشاره به مقام سوم كسب شده دررقابتهاي جام جهاني تايلند، اظهاراميدواري كرد كه با فعاليت هاي گسترده زمينه جذب نيروهاي مستعد وجوان دراين رشته ورزشي بيشتر فراهم شود.

وي همچنين با اشاره به حضورتيم ملي سبك تاكراي كشورمان دررقابتهاي آسيائي دوحه قطر و اهداء 18مدال دراين رشته درگروه زنان و مردان، قول داد درصورت كسب مدال توسط ورزشكاران اين رشته دردوحه، ازتبديل انجمن سپك تاكراي ايران به فدراسيون ورزشي حمايت نمايد.

علي فولادي راد رياست انجمن سپك تاكراي درپايان اين ملاقات ازبرگزاري مسابقات قهرمان كشوري، مسابقات انتخابي تيم ملي، حضورمربي خارجي در ايران، برگزاري اردوهاي داخلي و همچنين اعزام تيم ملي كشورمان به چند تورنمنت بين المللي بعنوان فعاليت هائي جهت آماده سازي قهرمانان ايراني براي حضور در بازيهاي آسيايي دوحه قطرنام برد كه اين برنامه مورد حمايت وموافقت رياست كميته ملي المپيك قرارگرفت.

کد مطلب 276092

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