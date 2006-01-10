تقاضاي جهاني نفت خام 33 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از سازمان اوپك، تقاضاي جهاني نفت خام تا پايان سال 2025 به بيش از 114 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه نسبت به رقم 81 ميليون بشكه اي سال 2005 حدود 33 ميليون بشكه افزايش نشان خواهد داد.
بر اساس اين گزارش، تقاضاي جهاني نفت خام طي 20 سال آينده با رشد دائمي همراه خواهد بود به طوريكه در پايان سال 2010 به 88.7 ميليون بشكه، در سال 2015 به 97.1 ميليون بشكه، و در سال 2020 نيز به 105.8 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت.
بنابر پيش بيني سازمان اوپك، بيشترين افزايش تقاضاي نفت خام طي 20 سال آينده از آن كشور چين خواهد بود كه تقاضاي نفت اين كشور تا سال 2025 به بيش از 13.5 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه نسبت به سطح فعلي آن، رشدي 7.5 ميليون بشكه اي نشان خواهد داد.
اين در حالي است كه پيش بيني مي شود تقاضاي نفت خام كشورهاي آمريكاي شمالي طي 20 سال آينده با افزايش 4.4 ميليون بشكه اي به 29.4 ميليون بشكه در روز و تقاضاي نفت كشورهاي اتحاديه اروپا با 1.5 ميليون بشكه افزايش به 16.8 ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
همچنين طي همين مدت تقاضاي نفت خام كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (غير عضو اوپك) فقط 1.3 ميليون بشكه در روز، كشورهاي آمريكاي لاتين 2.4 ميليون بشكه، كشورهاي جنوبي آسيا 6 ميليون بشكه، و كشورهاي آسياي جنوبي شرقي 3 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت.
سازمان اوپك همچنين پيش بيني مي كند تقاضاي نفت خام كشورهاي عضو اين سازمان طي 20 سال آينده 3.4 ميليون بشكه در روز افزايش يابد و از 6.5 ميليون بشكه فعلي به 9.9 ميليون بشكه در روز برسد.
نظر شما