گلچهره سجاديه با "استاد معمار" ايبسن مي آيد

علي اصغر آزادان، تهيه كننده اين تئاتر تلويزيوني درباره روند توليد اين اثر و مضمون و داستان كلي آن در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني " مهر" ضمن اعلام اين خبر گفت: دكتر محمد رضا خاكي به تازگي براي كارگرداني اني تله تئاتر انتخاب شده است و بر اساس برنامه ريزي پس از طي مرحله پيش توليد، از 5 بهمن امسال مرحله تصويربرداري آغاز خواهد شد و اين مرحله حدود يك ماه به طول مي انجامد.وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر مرحله ساخت دكورهاي اين تئاتر تلويزيوني در حال انجام است و همزمان با اين مرحله انتخاب عوامل نيز انجام مي شود كه تاكنون حضور گلچهره سجاديه به عنوان بازيگر يكي از نقش هاي اصلي قطعي شده است. اين تئاتر تلويزيوني از وجهي رئاليستي برخوردار است و نگاه ايبسن به زندگي را نشان مي دهد. استاد معمار در اين نمايشنامه نمادي از زندگي است كه به شكل هاي مختلف و در مراحل گوناگون خود را نمايان مي كند.

" استاد معمار " داستان استادي است كه در امر ساخت بنا تبحر زيادي دارد كه بر اثر بي توجهي اطرافيان و بيكاري به نوعي دچار افسردگي شده است. او مدتي پيش همسر و بچه هايش را از دست داده و اين مساله به شدت روي روحيه او تاثير گذاشته است. اما پس از مدتي يك دختر جوان پر شور و نشاط به خانه اين استاد معمار وارد مي شود و ادعا مي كند كه از سن 10 سالگي نزد اين استاد زندگي كرده و او دست نوازش به سرش كشيده است و به او قول برافراختن پرچم بر روي برج آرزوهايش را به او داده است. استاد معمار آرام آرام با اين انگيزه وادار به تحرك مي شود و براي برآورده كردن آرزوي دختر فعاليت مي كند.در تئاتر تلويزيوني " استاد معمار " حضور بهنوش طباطبايي، محمد مسوولي و حسين دلخواه قطعي شده است. اين اثر توسط شبكه چهار سيما تهيه و توليد مي شود.