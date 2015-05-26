به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اوقاف و امور خیریه اردبیل، حجت الاسلام اکبر قیامی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی این طرح با حضور مدیران کتابخانه های عمومی استان اردبیل گفت: به منظور ترویج و تبلیغ وقف بین مردم بویژه جوانان و نوجوانان و نخبگان،نهاد کتابخانه های عمومی استان قول فراهم کردن زمینه تبلیغ این سنت در تمامی کتابخانه های تحت پوشش خود را داده است.

وی با بیان اینکه وقف می تواند نیازهای روز جامعه از جمله ازدواج، اشتغال، بیماریهای صعب العلاج، نشر معارف اسلامی و بسیاری از ضرورتهای دیگر را برطرف کند، افزود: اوقاف استان از تمامی ظرفیت نهادها و دستگاه های دولتی و خصوصی جهت معرفی کارکردها و ثمرات وقف به نحو مقتضی استفاده خواهد کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اضافه کرد: در این راستا امور کتابخانه های استان در جهت شناساندن سنت وقف به عموم افراد جامعه و راه اندازی و تجهیز کتابخانه در بقاع متبرکه شاخص نیز اعلام آمادگی کرده است.

وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد نهاد کتابخانه های عمومی استان نسبت به راه اندازی کتابخانه در آستان مقدس امامزاده سیدصدرالدین (ع) و تجهیز کتابخانه بقعه متبرکه سید عبدالعزیز (ع) نیار اردبیل اقدام کند.

قیامی معتقد است تاسیس کتابخانه در بقاع متبرکه شاخص استان می تواند ما را یک گام موثر در رسیدن به این هدف نزدیک تر کند.