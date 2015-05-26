به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی هاشمی با اشاره به این‌که سال‌هاست عربستانی‌ها با تیم‌های فوتبال ایرانی برخورد بدی دارند، ضمن بیان مطلب فوق تاکید کرد: ما همیشه با تیم‌های فوتبال عربستان که به ایران آمده‌اند، به خوبی رفتار کرده‌ایم اما آنها این کار را نکرده و برای متشنج کردن فضا و ایجاد بحث روانی با نمایندگان ما برخورد شایسته‌ای نداشتند؛ بنابراین باید مانند خودشان باشیم و درخصوص معطلی و دردسرهای دیگر که برای تیم‌هایمان ایجاد می‌کنند، مقابله به مثل کنیم.

وی اضافه کرد: وزارت خارجه کشورمان هم باید وارد عمل شود و این موضوع را از طریق مسئولان مربوطه پیگیری کند؛ اگر هربار اعتراضات جدی نسبت به این موضوع داشته باشد بالاخره از جلوی این مسأله گرفته خواهد شد.

نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس در ادامه افزود: اگرچه تیم پرسپولیس با وجود نماینده AFC بازهم در فرودگاه ریاض معطل شد ولی فدراسیون باید دنبال این موضوع باشد و به سادگی از کنار آن عبور نکند و گزارش خود را به فدراسیون جهانی بدهد.

هاشمی که با سایت خانه ملت صحبت می‌کرد، همچنین گفت: این معطلی‌ها و کارشکنی‌ها قبلا هم برای تیم استقلال پیش آمده بود و حتی تیم نفت؛ دیروز هم پرسپولیسی‌ها چندین ساعت در فرودگاه جده معطل شد و اینها نشان می‌دهد این برخوردها خط مشی سیاسی داشته و عامل اصلی، دلایل سیاسی است.

تیم فوتبال پرسپولیس به منظور دیدار با تیم الهلال به ریاض و تیم نفت تهران برای بازی با تیم الاهلی به جده سفر کرده و ساعت‌ها برای صدور روادید در فرودگاه‌های این شهرها معطل شدند. البته مطابق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، روادید تیم‌های میزبان باید بدون مشکل صادر شود اما عربستانی‌ها اعلام کردند که روادید در فرودگاه صادر خواهد شد.