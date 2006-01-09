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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۲۵

يك فيلمساز سياسي و يك منتقد جنجالي در موزه هنرهاي معاصر تهران

درآخرين روز از مرور فيلم هاي " كن لوچ " و پس از نمايش فيلم " نان و گل هاي سرخ " از اين كارگردان صاحب نام سينماي بريتانيا ، پرويز جاهد - منتقد سينما - در جلسه اي به نقد وبررسي فيلم هاي كن لوچ مي پردازد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر " به نقل ازروابط عمومي موزه هنرهاي معاصرتهران ، درساعت 4بعدازظهرروز شنبه 24 دي ماه 84 فيلم " نان وگل هاي سرخ " به كارگرداني " كن لوچ " به نمايش درمي آيد وپس ازآن پرويزجاهد در جلسه اي به نقد وبررسي آثاراين فيلمسازخواهد پرداخت .

" كن لوچ " يكي ازسياسي ترين فيلمسازان امروزبريتانيا وجهان است كه منتقدان سينمايي فيلم هاي اورا كمي بدبينانه وسياه ارزيابي كرده اند كه نتيجه شكست ايده ها وآرمان هاي اجتماعي وسوسياليستي اوست . وي بدون شك سياسي ترين فيلمسازامروزاست كه همچنان برسرعقايد سياسي وسبك فيلمسازي ونگاه سينمايي اش ايستاده است .

پرويزجاهد ، نيزكه دوره ي دكتراي خود  درسينما را درلندن مي گذراند ، با انتشاركتاب " نوشتن با دوربين " ( گفت وگويي با ابراهيم گلستان ) به يكي ازمطرح ترين منتقدان ونويسندگان سينمايي بدل شده است .

کد مطلب 276096

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