يك فيلمساز سياسي و يك منتقد جنجالي در موزه هنرهاي معاصر تهران

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر " به نقل ازروابط عمومي موزه هنرهاي معاصرتهران ، درساعت 4بعدازظهرروز شنبه 24 دي ماه 84 فيلم " نان وگل هاي سرخ " به كارگرداني " كن لوچ " به نمايش درمي آيد وپس ازآن پرويزجاهد در جلسه اي به نقد وبررسي آثاراين فيلمسازخواهد پرداخت .

" كن لوچ " يكي ازسياسي ترين فيلمسازان امروزبريتانيا وجهان است كه منتقدان سينمايي فيلم هاي اورا كمي بدبينانه وسياه ارزيابي كرده اند كه نتيجه شكست ايده ها وآرمان هاي اجتماعي وسوسياليستي اوست . وي بدون شك سياسي ترين فيلمسازامروزاست كه همچنان برسرعقايد سياسي وسبك فيلمسازي ونگاه سينمايي اش ايستاده است .

پرويزجاهد ، نيزكه دوره ي دكتراي خود درسينما را درلندن مي گذراند ، با انتشاركتاب " نوشتن با دوربين " ( گفت وگويي با ابراهيم گلستان ) به يكي ازمطرح ترين منتقدان ونويسندگان سينمايي بدل شده است .