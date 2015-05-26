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۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۵۴

صبح امروز انجام شد؛

مجتمع آموزشی امام خمینی با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد

مجتمع آموزشی امام خمینی با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد

شهریار- علی اصغر فانی در حاشیه سفر رییس جمهور به غرب استان تهران با حضور در شهرستان شهریار مجتمع آموزشی امام خمینی را افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز علی اصغر فانی در حاشیه سفر رییس جمهور به غرب استان تهران با حضور در شهرستان شهریار مجتمع آموزشی امام خمینی را افتتاح کرد.

وزیر آموزش و پرورش با حضور در شهرک شاهد شهرستان شهریار و در مراسمی، مجتمع آموزشی امام خمینی را افتتاح  و دستور ساخت ۱۲ فضای آموزشی در شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد را صادر کرد.

به گفته وزیر آموزش و پرورش همزمان با سفر رییس جمهور به غرب استان تهران و با موافقت ایشان، ساخت دوازده فضای آموزشی جدید در سطح شهرستان های شهریار و ملارد و شهر قدس آغاز شد.

مجتمع آموزشی امام خمینی شهرک شاهد شهریار در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع آماده پذیرش بیش از دو هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی است و به گفته مسئولان می تواند در رشد و شکوفایی آموزشی شهرستان شهریار بسیار موثر باشد.

کد مطلب 2760962

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