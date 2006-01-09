صداي مشاور بهزيستي فقط 11 درصد تماسها را پاسخ مي دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، معاون جديد امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي در بازديد از مركز جامع مشاوره ( صداي مشاوره) بهزيستي در شهر تهران ، افزود: از يك طرف با استقبال مردم روبرو هستيم كه جاي تشكر از مشاوران اين مركز را دارد ولي از طرف ديگر به دليل مشكلاتي از جمله كمبود نيروي انساني ، فني و مالي قادر نيستيم به نياز مردم آن طور كه در نظر داريم پاسخگو باشيم.

سيد محمود ميرزماني گفت: آمار به دست آمده در شهر تهران نشان مي دهد در طول يك هفته حدود 98 هزار تماس با تلفن صداي مشاور بهزيستي ثبت شده است كه حكايت از نياز مردم و موثر بودن اين سيستم دارد.خواستار توجه ويژه مسئولان به امور پيشگيري و فعاليتهاي مرتبط با آن و اختصاص امكانات بيشتر به اين بخش شد و افزود: صداي مشاور سازمان بهزيستي ( 148) در سطح كشور فعاليت چشمگيري داشته است.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه تبليغات زيادي در اين رابطه صورت نگرفته اما حجم بالاي تماسها نشان دهنده اين است كه مشاوران اين مراكز خود بهترين تبليغ بوده اند. چرا كه مردم وقتي اين گونه مشاوره را موثر ديده اند ، دوباره تماس برقرار كرده اند.

ميرزماني با اشاره به اينكه پيشگيري كار ساز و موثرتر از درمان است گفت: پيشگيري كه در دستور كار سازمان بهزيستي است پيشگيري قبل از وقوع است در واقع پيشگيري تنها چاره كار است. به عبارت ديگر اگر پيشگيري نشود ديگر شايد دير شود و درمان به معناي دقيق كلمه و بطوركامل قابل دسترسي نباشد.