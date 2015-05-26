نفوذ کننده به شبکه شتاب یکی از بانک های خصوصی کشور دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید کمال هادیان فر رئیس پلیس فتای ناجا در حاشیه نشست تخصصی جرایم سایبری در دنیای به هم پیوسته در جمع خبرنگاران از دفع حمله سایبری هکرهای آمریکایی به سایت وزارت نفت در آغازین روزهای سال ۹۲ خبر داد و گفت: یکی از اجزای جدایی ناپذیر در پیشگیری و کشف جرایم حوزه دیپلماسی سایبری است.

وی افزود: براساس آمار در سال ۲۰۱۴، ۷۰ درصد پرونده های کشورهای اروپایی جنبه فراملی داشته و این میزان در کشورهای آسیایی به ۴۰ درصد رسیده است.

هادیان فر گفت: این نشست تخصصی برای تقویت و توسعه همکاری ها با محوریت اینترپل برگزار شده و نمایندگان پلیس در حوزه سایبری از کشورهای مختلف به همراه مسئولین حوزه امنیت سایبری کشورها حضور دارند.

رئیس پلیس فتای کشور در ادامه با بیان اینکه عمر پلیس سایبری در کشورمان چهار سال و نیم است افزود: پلیس فتا تاکنون بیش از ۳۷ هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار داده که ۹۰ درصد پرونده ها کشف شده و ۵۶ درصد از پرونده هابا کار کارشناسی زیر یک ماه به کشف قطعی رسیده اند.

وی گفت: ۳۰ درصد از پرونده های کشف شده جنبه بین المللی دارند و از میان آنها می توان به پرونده «کلاهبرداری نیجریه ای» اشاره کرد که متاسفانه تجار ایرانی با گرفتار شدن در دام این کلاهبرداری تاکنون ۵۵ میلیارد تومان از سرمایه خودشان را از دست داده اند.

هادیان فر در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر برخورد پلیس فتا با سایت های همسریابی نیز گفت: تاکنون هیچ سایتی بر مبنای فعالیت همسریابی در کشور مجوز فعالیت ندارد و اگر سایتی از این طریق اقدام به فعالیت می کند پلیس فتا قطعا با آن برخورد می کند زیرا عمده فعالیت این سایت ها فعالیت های کلاهبردارانه و با نیت دستیابی به اطلاعات شخصی و اطلاعات حساب های بانکی متقاضیان چه زنان و چه مردان عضو در سایت است.

وی با افشاگری درباره پشت پرده فعالیت سایت های همسریابی و کلاهبردار خواندن این سایت ها افزود: در سال گذشته موفق شدیم فردی را دستگیر کنیم که ۲۳ سرور مجازی در دنیا داشت و با استفاده از این سرورها ۷۰ ایمیل متفاوت برای خود درست کرده بود و با ترفند راه اندازی سایت همسریابی موفق به کلاهبرداری از دو هزار متقاضی شده بود.

رئیس پلیس فتای کشور با اشاره به اینکه متهم مذکور در عملیات کارشناسانه ماموران پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد افزود: یکی از بزرگترین پرونده های کشف شده در پلیس فتا مربوط به دستگیری متهمی است که سابقه فنی داشته و با استفاده از اطلاعات فنی خود در طول یک سال و نیم تلاش شبانه روزی موفق به سرقت ۱۱۷ میلیون تومان از حساب شتاب یکی از بانک های خصوصی شده بود که متهم بعد از برداشت این میزان پول شناسایی و دستگیر شد.

هادیان فر همچنین به برخورد با سایت های آموزش تهیه مواد مخدر و توزیع آن در دنیای مجازی اشاره کرد و گفت: تمام سایت هایی که در کشور در حوزه مواد مخدر فعالیت می کنند طبق آمار ۶۵۶ سایت بودند که به طور دقیق مورد شناسایی قرار گرفتند. از این تعداد تنها ۲۵۷ سایت در حوزه آموزش تولید مواد مخدر در آپارتمان و خرید و فروش مواد مخدر فعال بود که با پیگیری های پلیس فتا و همکاری بجای پلیس مبارزه با مواد مخدر گردانندگان اصلی سایت ها و وبلاگ ها شناسایی و برخورد های لازم قضایی با آنها صورت گرفت.

وی همچنین با اشاره به اینکه برخی از شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام در کشور فیلتر نیست و به بستر مناسبی برای فعالیت مجرمان به ویژه قاچاقچیان تبدیل شده است افزود: نظام فیلترینگ هوشمند در کشور حاکم است و با مصادیق مجرمانه ای که در این شبکه اجتماعی ترویج داده می شود توسط شورای مصادیق مجرمانه برخورد می شود.

هادیان فر در ادامه به موفقیت پلیس فتا در مبارزه با سایت های خرید و فروش و قاچاق دارو اشاره کرد و افزود: پلیس فتا از سال ۲۰۱۱ با عضویت و شرکت در عملیات پانجیا که به صورت ویژه برعلیه قاچاقچیان دارو مبارزه می کنند حضور داشت و در سال ۲۰۱۴ با شرکت پررنگ در عملیات پانجیای ۷ موفق شد با شناسایی و معرفی باندهای تبهکاری که اقدام به فروش دارو به صورت قاچاق می کنند مبارزه کنند.

رئیس پلیس فتای کشور با اعلام اینکه موفقیت جمهوری اسلامی در انجام عملیات پانجیای ۷ باعث شد ایران در بین کشورهای شرکت کننده رتبه هفدهم را کسب کند و در عملیات پانجیای ۸ به عنوان سرگروه انتخاب شود افزود: در عملیات پانجیای ۷ پلیس فتا توانست ۶۰۰ میلیون تومان داروی غیر مجاز را در ایران کشف کند و ۱۰۲ نفر را در این خصوص شناسایی و دستگیر کند.

هادیان فر در پایان با اشاره به خنثی سازی حمله سایبری هکرهای آمریکایی به سایت وزارت نفت افزود: مرکز فوریت های واکنش به حملات سایبری که در پلیس فتا فعال است توانست با رصد به موقع حمله سایبری این هکرها را شناسایی و خنثی کند. با بررسی های انجام شده مشخص شد آی پی این هکر ها از کشور آمریکا بود و ما طبق نامه ای رسمی همه اطلاعاتی را که از هکرها به دست آورده بودیم جمع آوری کرده و به طرف آمریکایی اعلام کردیم. همچنین دستور قضایی بین المللی نیز برای برخورد جدی با این هکرها ارسال شد و در حال حاضر موضوع از سوی وزارت امور خارجه در حال پیگیری است این هکرها در چهار روز اول تعطیلات سال قصد هک کردن سرور اصلی وزارت نفت را داشتند که با واکنش سریع پلیس سایبری در انجام ماموریت خود ناکام ماندند.