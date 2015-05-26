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۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۵۵

حسنی خبر داد:

جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در زنجان برگزار می شود

جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در زنجان برگزار می شود

زنجان- معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) در مرکز استان و شهرستانها در روزهای مختلف هفته جوان جداگانه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسنی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) در مرکز استان و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: سال گذشته این جشنواره استانی برگزار شد که امسال این برنامه جداگانه در شهرستان‌ها و مرکز استان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: جوانان ایثارگر، جوان و قرآن، جوان و ادبیات، فیلم و جوان، جوان و موسیقی، جوان و هنرهای نمایشی، خبرنگار و عکاس خبری جوان، جوان و هنرهای تجسمی، طلبه جوان، جوان و کارآفرینی و جوان از مهم‌ترین محورهای جشنواره حضرت علی‌اکبر(ع) است.

حسنی تأکید کرد: زمان برگزاری جشنواره حضرت علی‌اکبر(ع) در شهرستان‌ها مشخص‌شده ولی در مرکز استان هنوز مشخص نیست.

وی افزود: در هفته جوان بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه فرهنگی و ورزشی برگزار می‌شود و تمام‌ روزهای هفته جوان هر یک بانام خاصی نام‌گذاری شده و هر یک از شهرستان‌ها نیز در در روز خاصی از جوانان برتر تجلیل خواهند کرد.

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان تصریح کرد: همچنین معاونت فرهنگی ورزش و جوانان در جشن پیوند آسمانی از رسانه‌هایی که در بحث ازدواج گزارش‌های لازم را منعکس کنند تجلیل خواهد کرد.

کد مطلب 2760998

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