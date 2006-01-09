14 سخنراني علمي در جشنواره آسيايي "بهداشت خانواده" ارائه مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افتتاحيه اين جشنواره صبح روز شنبه 24 ديماه و با حضور دكتر "حسين ملك افضلي" معاون پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دكتر "علي منتظري" رئيس جهاد دانشگاهي برگزار مي شود.
اين جشنواره به همت جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران در سالن همايش هاي بين المللي رازي برپا شده و همزمان از پنج برگزيده بخش آسيايي و 3 برگزيده بخش ملي جشنواره تقدير مي شود.
به گزارش مهر، رياست اين جشنواره بر عهده زنده ياد دكتر "سعيد كاظمي آشتياني" رئيس جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران بود.
نظر شما