14 سخنراني علمي در جشنواره آسيايي "بهداشت خانواده" ارائه مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افتتاحيه اين جشنواره صبح روز شنبه 24 ديماه و با حضور دكتر "حسين ملك افضلي" معاون پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دكتر "علي منتظري" رئيس جهاد دانشگاهي برگزار مي شود.

اين جشنواره به همت جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران در سالن همايش هاي بين المللي رازي برپا شده و همزمان از پنج برگزيده بخش آسيايي و 3 برگزيده بخش ملي جشنواره تقدير مي شود.

به گزارش مهر، رياست اين جشنواره بر عهده زنده ياد دكتر "سعيد كاظمي آشتياني" رئيس جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران بود.