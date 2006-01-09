به گزارش خبرگزاري "مهر"، مقام معظم رهبري با تاكيد بر اينكه حركت ارزشمند و همراه با اخلاص حضرت امام (ره) و مردم قم، كلمه طيبه و كلمه حقي بود كه اكنون در سراسر جهان اسلام گسترش يافته است، تصريح كردند: راهي را كه قم آغاز كرد اكنون هموارتر و زيباتر از گذشته شده است و ملت ايران با اميد و اعتماد بيشتر به تواناييهاي خود، حركت به سوي آينده روشن انقلاب اسلامي و ارزشهاي آن را با صلابت ادامه مي دهد و در اين مسير، حفظ وحدت و همچنين حفظ ايمان و اعتقاد به اين راه از مهم‌ ترين و ضروري‌ ترين وظايف است.

ايشان در اين ديدار كه به مناسبت سالروز قيام 19 دي سال 1356 مردم قم، برگزار شد، ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي مظلوم اين قيام خونين، گسترش انگيزه حاكميت و عزت اسلام در جهان اسلام به‌ ويژه در ميان جوانان، دانشگاهيان و روشنفكران را نتيجه اخلاص امام خميني (ره) و مردم قم ارزيابي كردند و افزودند: حضرت امام (ره) همواره مي فرمودند ما مامور به تكليف هستيم و خداوند هم پاداش آن عمل مخلصانه به تكليف را با فراگير شدن نام و ياد امام خميني (ره) در جهان اسلام داد و اكنون خط و راه امام با وجود همه دشمنيها، همچنان زنده، و پابرجا و مستحكم‌ تر از گذشته ادامه دارد.

حضرت آيت الله خامنه‌اي در همين زمينه خاطرنشان كردند: به بركت راه امام (ره)، امروز بعد از 27 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، بار ديگر رايحه خدمتگزاري به مردم با تكيه بر شعارهاي انقلاب، فضاي كشور را دربر گرفته و راي اكثريت مردم در انتخابات اخير رياست جمهوري به شعارهاي انقلاب، خط امام (‌ره) و عدالت طلبي نشانه پايبندي بيش از پيش مردم به مباني انقلاب است.

ايشان افزودند: بحمدالله مسئولان كشور هم در عرصه خدمت به مردم و عملي كردن شعارهاي ارائه شده، اقدامات خوبي را انجام داده‌ اند و تلاش همه مسئولان اعم از مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي حركت به‌ سوي مباني و ارزشهاي انقلاب اسلامي ستودني است، ضمن آنكه در صحنه بين المللي هم ملت و دولت ايران نسبت به گذشته از ابهت و قدرت بيشتري برخوردار شده ‌اند.

حضرت آيت الله خامنه‌ اي با اشاره به پيشنهاد مطرح شده براي مشاركت كشورهاي مختلف در برنامه‌هاي سوخت هسته‌ اي ايران تاكيد كردند: ايران از حضور كشورهاي اروپايي و غيراروپايي در اين مسئله استقبال مي ‌كند زيرا جمهوري اسلامي ايران از حق مسلم خود براي استفاده صلح‌ آميز از دانش هسته‌اي كه با تلاش جوانان با استعداد اين مرز و بوم به دست آمده است، صرف نظر نخواهد كرد و كسي نمي تواند از اين حق ملت چشم پوشي كند.

ايشان همچنين با اشاره به پيشنهاد ديگري كه درخصوص بررسي وضع حقوق بشر به طور همزمان در ايران و اروپا و اعزام نمايندگاني از دو طرف براي بررسي حقوق بشر و چگونگي رعايت حقوق مدني، ارائه شده است افزودند: اين به صلاح اروپاييها است كه اين دو پيشنهاد منطقي رئيس جمهور محترم را بپذيرند زيرا علاوه بر اينكه نگراني‌ها برطرف خواهد شد، همكاريها و ارتباطات دو طرف پيشرفت خواهد كرد.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به برخي تهديدها درخصوص تحريم ايران خاطرنشان كردند: كساني كه اكنون سخن از تحريم به ميان مي‌آورند در طول سالهاي گذشته در هر زماني كه توانسته‌اند ايران را در موارد مختلف تحريم كرده‌ اند و اكنون برخي كشورهاي اروپايي از تحويل برخي كالاهاي خريداري شده، سرباز مي زنند اما نتيجه اين تحريمها، بازگشت جوانان ايراني به استعدادهاي دروني و تكيه بر خود بوده است لذا اين گونه تهديدها هيچ گونه تاثيري ندارد.

حضرت آيت الله خامنه‌ اي، حفظ وحدت و انسجام داخلي و اعتماد به مسير انقلاب و آينده درخشان را دو وظيفه بسيار مهم آحاد مردم،‌مسئولان، گروههاي مختلف و افراد صاحب تريبون برشمردند و خاطرنشان كردند: نبايد عده ‌اي به دليل برخي اختلافات جزئي، صداي خود را به يكديگر بلند كنند زيرا اختلاف مايه اميدواري دشمن است.

ايشان همچنين با انتقاد از برخي عوامل داخلي و قلمهاي مزدور و حقير دشمن كه در جهت اهداف بدخواهان ملت ايران و تلاش براي نااميد كردن مردم و جوانان گام برمي‌دارند تصريح كردند: تاريخ و سرگذشت اين كشور، اميد و اعتماد را به ما مي‌آموزد زيرا اين ملت در زماني كه دو ابرقدرت بر جهان حاكم بودند توانست خود را از آن شرايط سخت محاصره اقتصادي و جنگ به رتبه‌هاي بالاي علم و فناوري در مقطع كنوني برساند و بر همين اساس ملت ايران "مي تواند" و اميدوار است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به وظيفه سنگين فضلاي حوزه علميه قم در جهت پشتيباني فكري از انقلاب اسلامي و پاسخگويي به شبهات و ابهامات جديد تاكيد كردند: امروز افكار ماركسيستي و سوسياليستي، ناسيوناليستي افراطي، و حتي ليبرال دموكراسي غرب جاذبه خود را از دست داده‌ و در مقابل شعارهاي عدالت طلبي، كرامت انساني و مردم سالاري ديني كه برگرفته از متن اسلام است،‌زنده، جذاب و پابرجا است، بنابراين نگاه دنيا به سوي انقلاب اسلامي و شعارها و تفكرات اين انقلاب است.

حضرت آيت الله خامنه اي وضعيت كنوني استكبار جهاني بعنوان دشمن انقلاب اسلامي و مظهر آن امريكا را وضعيت بد و دشوار دانستند و ا فزودند: امريكاييها در عراق از لحاظ سياسي شكست خورده اند و در فلسطين نيز با شكست مواجه شده اند زيرا جلاد و قصاب فلسطيني ها كه قصد سركوب سه ماهه انتفاضه را داشت با حركت انتفاضه نابود شد.

ايشان علت فشارهاي اخير امريكا به سوريه و لبنان را شكست آنان در طرح هاي خاورميانه بزرگ و نقشه راه ارزيابي و تاكيد كردند: چنانچه ملتها و رهبران سوريه و لبنان نيز با هوشياري عمل نمايند توطئه امريكا در اين دو كشور نيز با شكست مواجه خواهد شد.

حضرت آيت الله خامنه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به روز عرفه، اين روز را روزي بزرگ و روز دعا، ذكر و راز و نياز دانستند و همه مردم بويژه جوانان را به قدر دانستن اين روز و برقراري ارتباط با خدا توصيه كردند.

در ابتداي اين ديدار آقاي محتاج استاندار قم با اشاره به پيشتازي مردم و علماي قم در نهضت اسلامي و تقديم 5300 شهيد در طول انقلاب بر پايبندي مردم اين شهر مقدس به آرمانهاي انقلاب اسلامي و خط امام (ره) تاكيد كرد.