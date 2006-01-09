دو پليس لبناني به ضرب گلوله فلسطينيان مسلح زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي لبنان، حادثه زماني اتفاق افتاد كه نيروهاي پليس لبنان شهر ناعمه سرگرم گشت زني درمقابل پايگاه جبهه خلق براي آزادي فلسطين (فرماندهي كل ) درحاره ناعمه بودند كه عناصرفلسطيني اقدام به تيراندازي به سوي آنها كردند.

بنابراين گزارش، يكي از مجروحان به بيمارستان صيدا درجنوب لبنان و ديگري به بيمارستاني در بيروت انتقال يافت .

خبرگزاري لبنان به جزئيات و اطلاعات بيشتر درمورد اين حادثه و نيزانگيزه عاملان از اين تيراندازي اشاره اي نكرد.

پس از ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان، شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه 1559 كه با كمك آمريكا و فرانسه به تصويب رسيد خواستار خروج نيروهاي سوري از لبنان و خلع سلاح فلسطينيان ساكن اردوگاههاي آوارگان در اين كشور شد.

پس از خروج نيروهاي سوري از لبنان، آمريكا و فرانسه دولت لبنان را تحت فشار قرار دادند تا فلسطينيان وحزب الله لبنان را خلع سلاح كند، زيرا وجود اين گروهها را براي امنيت اسرائيل خطرناك مي دانند.