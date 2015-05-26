تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه علامه مصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه علامه طباطبایی مصوب یکصد و چهل و یکمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه اعلام شد .
تقویم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴
ثبت نام : از ۱۱ تا ۱۷ شهریور ماه ۹۴
شروع کلاسها :۲۱ شهریور ماه ۹۴
حذف و اضافه : از ۲۸ شهریور ماه تا ۵ مهرماه ۹۴
نظارت و بررسی پرونده های بلاتکلیف، مشروطی، فارغ التحصیل و... : از ۱۶ تا ۲۷ آبان ماه ۹۴
حذف اضطراری: ۲۲ آذرماه ۹۴
پایان کلاس ها : ۹ دی ماه ۹۴
امتحانات :از ۱۲ تا ۲۳ دی ماه ۹۴
تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴
ثبت نام : از۳ تا ۸ بهمن ماه ۹۴
شروع کلاس ها :۱۰ بهمن ماه ۹۴
نظارت و بررسی پرونده های بلاتکلیف، مشروطی، فارغ التحصیل و...:از ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه ۹۴
حذف اضطراری : ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۵
پایان کلاس ها : ۱۲ خرداد ماه ۹۵
امتحانات :از ۱۶ تا ۲۹ خرداد ماه
نظر شما