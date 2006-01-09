خبردوپينگ بازيكنان استقلال و پرسپوليس خنده دار بود/حق پيگيرد قانوني براي فدراسيون فوتبال محفوظ است

دكترمحمدرضا شريف رئيس كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود: اين خبردر حالي ازسوي يكي ازروزنامه هاي ورزشي منتشرشد كه روز گذشته خبرمنفي بودن دوپينگ 8 بازيكن ليگ برتربرروي خروجي سايت فدراسيون فوتبال آمده بود وحتي خبرآن دراخبار سراسري سيما نيزپخش شد.



شريف ضمن رد صحت اين خبرتاكيد كرد : من نمي دانم چه مرجعي بايد پاسخگوي چنين اشتباه فاحش حرفه اي باشد. بنده همين جا اعلام مي كنم درصورتيكه فدراسيون فوتبال با ديده اغماض وسعه صدربا اين مسئله برخورد نكند حق پيگيرد قانوني از روزنامه مذكوربراي فدراسيون فوتبال محفوظ است و از طريق قانوني چنين سهل انگاري و نشراكاذيب را پيگيري خواهيم كرد .



رئيس كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال با بيان اينكه اين كميته فعال ترين ، علمي ترين و درحين حال حرفه اي ترين مجموعه حال حاضركنترل دوپينگ درايران به شمارمي رود اظهار داشت : براي نخستين باردركشورمجموعه اي گرد هم آمده كه براساس سه فاكتورقوانين ملي، قوانين بين المللي ومنافع ملي كنترل دوپينگ درفوتبال كشوررا دنبال مي كند وباشفاف سازي و اطلاع رساني دقيق و براساس قانون و آئين نامه هاي جاري نتايج نمونه گيري ها را اعم ازمثبت يا منفي را درروند مديريت نتايج قرارمي دهد و ازمنظر قانوني نتايج را اعلام مي كند.



وي اضافه كرد: اگرچنانچه تاكنون روندي غيرازاين دراعلام نتايج طي شده تخلف بوده واين كميته براين باوراست كه روند كنوني مطابق با قانون وسه اصل ياد شده دربالا مورد تاكيد تمام مسئولان است و با قدرت اين مسيررا ادامه خواهيم داد.

دكترشريف تصريح كرد: سئوال من اين است كه چرا با وجود چنين روند اطلاع رساني شفافي بايد رسانه اي خبري چنين كذب را دراختيارافكارعمومي قراردهد.