23 فيلم در بخش جشنواره جشنواره ها به روي پرده مي روند

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" به نقل ازروابط عمومي جشنواره فيلم فجر، 23 فيلم سينمايي كه آثاربرگزيده جشنواره هاي مختلف جهاني هستند ، دراين بخش بين المللي به روي پرده مي روند .
فيلم هاي ايراني " يادداشت برزمين " ساخته علي محمد قاسمي جامي ، " دم صبح" ساخته حميد رحمانيان ، " گل يا پوچ " ساخته ابوالفضل جليلي ، " يك شب " ساخته نيكي كريمي و" شاعرزباله ها " ساخته حافظ احمدي دراين بخش به روي پرده مي رود .
فيلم هاي " آلترا " ساخته بينويت دلپين وگوستاو كرورن محصول مشترك فرانسه وبلژيك ، " ادن ساخته شوايگراشي ازژاپن ، " آلوشا " ازكونستانتين برونزيت با فيلم ازروسيه ، " آرسن لوپن " ساخته جان پل سالومه محصول مشترك فرانسه ايتاليا ، اسپانيا و انگلستان ، " گل هاي پژمرده " ساخته جيم جارموش محصول مشترك آمريكا وفرانسه ، " نيكفورمن " اثركريستيانا فلد من ازلهستان ، "سقوط كرده " اثرفرد كلمن محصول مشترك ليتواني وآلمان و"شاهدان " اثروينكوبرسان ازكشوركرواسي ازجمله آثاراين بخش است .
به گزارش "مهر"، لارس فون تريربا فيلم " ماندرلي " محصول مشترك هلند ، سوئد ، فرانسه ، دانمارك وآلمان ، مايكل كاترن جونزبا فيلم " سگ كشي " ازانگلستان ، جان پيرولوك داردن با فيلم " كودك " محصول مشترك بلژيك وفرانسه ، كريستي پويوبا فيلم " مرگ آقاي لازارسكو" ازروماني ، ايو تراجكوف با فيلم " درياي بيكران " محصول مشترك مقدونيه ، آمريكا ، چك وآلمان وآندري گراوچوك با فيلم " ايتاليايي " ازروسيه ، رومن پولانسكي با " اليور توئيست " محصول مشترك انگلستان ، ايتاليا ، فرانسه وچك وماركوتوليو جيوردانا با " وقتي به دنيا مي آيي " محصول مشترك ايتاليا ، فرانسه وانگليس ، چالزدنس با " شوق زندگي " ازانگلستان ، لارس مالستروم با " زندگي ناتمام" ازآمريكا دراين بخش حضوردارند .
بيست وچهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجراز30دي ماه تا 10 بهمن ماه امسال درتهران برگزارمي شود .
نظر شما