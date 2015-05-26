جشنواره چاپ فرصتی برای پویایی این صنعت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری پانزدهمین جشنواره صنعت چاپ صبح روز یکشنبه (۳‌ خرداد) با حضور سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی و اعضاء شورای سیاست‌گذاری در سالن جلسات معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

سیدعباس صالحی در ابتدای این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره صنعت چاپ، گفت: جشنواره صنعت چاپ که سالانه برگزار می‌شود، فرصتی است برای بازخوانی فعالیت‌ها و مسائل حوزه صنعت چاپ که در یکسال گذشته رخ داده است.

وی افزود: این جشنواره فرصتی برای سیاست‌گذاری صنعت چاپ است تا از این طریق مورد توجه سرمایه‌گذاران و مسئولان قرار بگیرد. همچنین از فرصت برگزاری این جشنواره می‌توان برای شناسایی نقاط ضعف و قوت صنعت چاپ کشور بهره برد.

صالحی با اشاره به ضرورت هدف‌گذاری برای برنامه‌ها و فعالیت‌های جشنواره صنعت چاپ، گفت: برگزاری سالانه جشنواره صنعت چاپ باید به گونه‌ای باشد که خون تازه‌ای را وارد شریان‌های صنعت چاپ کند و موجب تحرک ‌بخشی و پویایی این صنعت برای سرمایه‌گذاران کوچک، متوسط و بزرگ شود. باید از این فرصت در جهت تشویق سرمایه‌گذاری در این صنعت بهره‌برداری کنیم.

وی ادامه داد: همچنین در این جشنواره سالیانه باید تلاش شود تا مراکز علمی و تحقیقاتی را درگیر موضوع چاپ کنیم. باید به فکر تقویت این بعد از جشنواره باشیم تا بُعد علمی این جشنواره نیز تقویت شود.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد مشارکت و فعال کردن صنف‌ها و تشکل‌های صنعت چاپ در برگزاری جشنواره صنعت چاپ را یکی دیگر از اهداف این جشنواره اعلام کرد و گفت: مشارکت تشکل‌های چاپی در سراسر کشور در این جشنواره باید یکی از نکات مهم و قابل توجه مورد بررسی قرار بگیرد زیرا این امر موجب می‌شود تا مشارکت استان‌ها در برگزاری این جشنواره تقویت شود. از سوی دیگراهتمام به این موضوع به انسجام بخشی جشنواره و تشکل‌ها با یکدیگر کمک شایانی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه محمودرضا برازش رئیس شورای سیاست‌گذاری پانزدهمین جشنواره صنعت چاپ به ذکر توضیحاتی درباره جشنواره صنعت چاپ در سال گذشته پرداخت. همچنین حاضران نیز نظرات و پیشنهادات خود را برای هر چه بهتر برگزار شدن این جشنواره ارایه کردند.

در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری پانزدهمین جشنواره صنعت چاپ علی مغانی، محمود ابراهیمی، بهمن پورمند، جلال ذکایی، همایون امیرزاده، محمدمهدی احمدی، محمدعلی انصاری، علی طارمی‌راد و محمدحسن فکری حضور داشتند.