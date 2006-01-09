نواقص موجود در خصوصي سازي با توزيع سهام عدالت برطرف مي شود/ واگذاري سهام عدالت؛ اولويت اول سازمان خصوصي سازي

غلام رضا حيدري كرد زنگنه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" تاكيد كرد: يكي از نواقص فعلي اقتصاد كشور نگاه درآمدي به خصوصي سازي و واريز پول هاي ناشي از واگذاري شركت هاي دولتي به خزانه است.

وي اظهارداشت: وقتي قرار است سهام عدالت به مردم واگذار شود بخش مهمي از اين نقيصه برطرف خواهد شد.

حيدري كرد زنگنه، سوء استفاده هاي گذشته از واگذاري شركت هاي دولتي را از ديگر نواقص امر خصوصي سازي در كشور اعلام كرد و گفت: مسلما با واگذاري سهام عدالت، ديگر شاهد اين گونه مسايل در امر خصوصي سازي نخواهيم بود.

رييس جديد سازمان خصوصي سازي، پيگيري مسايل مربوط به توزيع سهام عدالت ميان مردم را اولويت اول خود در اين سازمان عنوان كرد.

وي در ادامه در تشريح برخي مسايل اقتصادي كشور اظهار داشت: بايد تلاش كنيم تا فرهنگ روآوري به مشاغل غير مولد در كشور را اصلاح كنيم.

كرد زنگنه تمايل به خريد و فروش طلا، ارز، زمين و برخي مسايل ديگر را از جمله مصاديق مشاغل غير مولد در كشور برشمرد و تصريح كرد: سرمايه هاي مولد كشور چه در بخش هاي دولتي و چه در بخش هاي غير دولتي با مشكلات عديده اي مواجه است كه با برنامه ريزي صحيح نسبت به حل اين مشكلات بايد اقدام كرد.

وي اعلام كرد كه آگاهي هاي مردم در بورس و بازار سرمايه بايد افزايش پيدا كند.

به گزارش مهر، مراسم توديع و معارفه رييس سازمان خصوصي سازي فردا سه شنبه در سازمان خصوصي سازي برگزار مي شود.