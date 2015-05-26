کاروان پیاده زائران مرقد امام (ره) حرکت خود را از رشت آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی صبح سه شنبه در جمع این کاروان در مصلی امام خمینی(ره) رشت اظهار کرد: با گذشت ۲۶ سال از عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب، عشق و علاقه ی مردم به ایشان افزوده شده است.

وی افزود: حرکت این کاروان نمادی از عشق و علاقه روزافزون مردم گیلان به آرمان های امام راحل و تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

نجفی با اشاره به حضور پررنگ جوانان در این کاروان، از عزم و اراده بسیجی جوانان برای حضور در کاروان زائران پیاده ابراز خرسندی کرد.

استاندار گیلان ادامه داد: ایران اسلامی با وفاداری به آرمان های امام راحل با صلابت و اقتدار است و رهبر فرزانه انقلاب به عنوان خلف صالح حضرت امام خمینی (ره) همانند ایشان انقلاب را رهبری می کنند.