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۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۳۱

ملک پور:

تبیین اندیشه های امام خمینی در جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد

تبیین اندیشه های امام خمینی در جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد

شهرکرد - فرماندار شهرکرد گفت: تبیین اندیشه های امام خمینی(ره) در جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تلاش شود که جوانان امروز جامعه با شخصیت امام آشنا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملک پور پیش از ظهر سه شنبه در ستاد ارتحال امام با اشاره به اینکه تبیین اندیشه های امام خمینی در جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی انقلابی مردمی و بزرگ در سطح جهان به شمار می رود.

وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی به برکت وجود رهبری بزرگ و اندیشمند محقق شد که ایران را از ظلم و ستم شاهی وغارت توسط بیگانگان نجات داد.

وی گفت: باید اندیشه های امام خمینی(ره) برای نسل جوان بیان شود و جوانان و نسل امروز جامعه با شخصیت امام(ره) آشنا شوند.

ملک پور در ادامه با اشاره به اینکه برنامه ریزی های مختلفی برای اعزام زائرین مرقد امام در شهرستان شهرکرد انجام شده است، گفت: حدود بیش از دو هزار نفر از شهرستان شهرکرد به مرقد امام خمینی(ره) اعزام می شوند.

 فرماندار شهرکرد یادآور شد: تمام وظایف سازمان ها و ادارات شهرستان مشخص شده است، مدیران تلاش کنند که وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهند.

کد مطلب 2761119

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