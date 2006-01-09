مهمترين مسئله در توسعه فناوري اطلاعات ايجاد فرهنگ مديريت IT است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" مهندس "مجيد اميني" صبح امروز در همايش فناوري اطلاعات گفت: پيچيدگي و تنوع فعاليت هاي مختلف علمي، اقتصادي، آموزشي و غيره در قالب سازمان هاي مختلف و گستردگي ارتباطات درون و برون سازماني در نظام مديريتي امروزي و همچنين شاخص ها و عوامل فراوان موثر در رشد و توسعه سازمان ها موجب مي شود تا مديران بيش از هر زمان نيازمند سلاح ها و ابزارهاي ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي در عرصه رقابت هاي تجاري باشند.

وي با بيان اينكه تاثير مستقيم و غير مستقيم ICT در زندگي و نفوذ ابزارهاي اين پديده در پيچيده ترين فعاليت ها، عامل موثري در راه تكنولوژيك بوده است، افزود: اهميت اين مسئله آنچنان بوده است كه كارشناسان امنيت ملي آمريكا اعلام كرده اند امنيت ملي و اقتصادي آمريكا در سال هاي آينده بدون ترديد به ادامه رهبري جهاني اين كشور در عرصه ابداع و علوم و فناوري زنجير شده است و به همين دليل دولت آمريكا بيشترين حق تقدم را به سرمايه گذاري در علوم، مهندسي و تعليم و تربيت در سالهاي اخير داده است.

مهندس "اميني" افزود: در عصر ارتباطات و فناوري اطلاعات، وظيفه مديران ما در ميهن اسلامي اين است كه با استفاده هوشمندانه از IT فرايندهاي سنتي را دچار دگرگوني كنند. مديران امروز براي اينكه در صف مديران تحول آفرين IT قرار گيرند نيازمند دانش و شناخت هستند. دانش و دانش مداري لازمه مديريت نويني است كه مي خواهد مبتني بر فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي نظام توسعه را پي ريزي كنند.

مدير عامل شركت توسعه ريز كامپيوتر ايران اضافه كرد: اگر چهار عامل نرم افزار، سخت افزار، نيروي انساني و مديريت را عناصر موثر در فناوري، توليد و به كار گيري آن بدانيم، بايد بگوئيم كه مديريت مهمترين وجه است كه نرم افزار را توليد مي كند، نيروي انساني متخصص را براي به كارگيري آن تربيت مي كند و منابع سخت افزاري لازم را در اين فرايند به كار مي گيرد لذا مهمترين مسئله در توسعه و كاربري فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي ايجاد فرهنگ مديريت IT است.

همايش فناوري اطلاعات صبح امروز با حضور مديران و مسئولين وزارتخانه، موسسات مالي و اعتباري و سازمان هاي دولتي و خصوصي توسط شركت توسعه ريز كامپيوتر ايران در هتل سيمرغ برگزار شد.