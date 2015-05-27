تقدیر مجلس از اوقاف برای برگزاری شایسته مسابقات بین المللی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، ضرغام صادقی در نشست علنی دیروز سه‌شنبه ۵ خردادماه مجلس شورای اسلامی گفت: اکثریت نمایندگان حاضر در نشست علنی امروز با امضای بیانیه‌ای از برگزاری شایسته مسابقات سی و دومین دوره بین المللی قرآنی در دو رشته قرائت و حفظ و همچنین از زحمات حجت الاسلام والمسلمین محمدی ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه و کارکنان این سازمان تقدیر و تشکر ویژه کردند.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: همچنین امضاکنندگان این بیانیه جهت فراهم نمودن زمینه‌های قانونی در راستای ارتقا و پویایی فعالیت‌های قرآنی اعلام آمادگی کرده‌اند.