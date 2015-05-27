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۶ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۰۸

تقدیر مجلس از اوقاف برای برگزاری شایسته مسابقات بین المللی قرآن

تقدیر مجلس از اوقاف برای برگزاری شایسته مسابقات بین المللی قرآن

عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه اکثریت نمایندگان در تقدیر از برگزاری شایسته سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در دو رشته قرائت و حفظ را قرائت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ضرغام صادقی در نشست علنی دیروز سه‌شنبه ۵ خردادماه مجلس شورای اسلامی گفت: اکثریت نمایندگان حاضر در نشست علنی امروز با امضای بیانیه‌ای از برگزاری شایسته مسابقات سی و دومین دوره بین المللی قرآنی در دو رشته قرائت و حفظ و همچنین از زحمات حجت الاسلام والمسلمین محمدی ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه و کارکنان این سازمان تقدیر و تشکر ویژه کردند.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: همچنین امضاکنندگان این بیانیه جهت فراهم نمودن زمینه‌های قانونی در راستای ارتقا و پویایی فعالیت‌های قرآنی اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد مطلب 2761136

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