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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۵۲

در پي سقوط هواپيماي فالكون سپاه ؛

سازمان تبليغات اسلامي شهادت فرمانده نيروي زميني سپاه و همكاران او را تسليت گفت

سازمان تبليغات اسلامي شهادت فرمانده نيروي زميني سپاه و همكاران او را تسليت گفت

سازمان تبليغات اسلامي با صدور پيامي حادثه ناگوار سقوط هواپيماي فالكون را به مردم ايران و خانواده هاي شهداي اين حادثه تسليت گفت.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين پيام آمده است: با كمال تاسف يك حادثه تلخ هوايي ديگر موجب شد تا جمعي از هموطنان مان جان خود را از دست داده و خانواده هاي بسياري نيز داغدار شوند. اين هواپيما كه تهران را به مقصد اروميه ترك كرده بود پيش از فرود دچار سانحه گرديد و متاسفانه جمعي از فرماندهان عالي رتبه نظامي نيز به شهادت رسيدند.

سازمان تبليغات اسلامي ضمن تسليت در گذشت قربانيان حادثه سقوط هواپيماي فالكون ، مصيبت وارده را به ملت شريف و شكيباي ايران و بخصوص خانواده هاي داغدار قربانيان تسليت گفته و ابراز اميدواري مي كند تا علل سقوط اين هواپيما توسط مراجع ذيربط هر چه سريعتر كشف گرديده و ملت بزرگوار ايران ديگر شاهد وقوع چنين حوادث دردناكي نباشند.

کد مطلب 276114

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