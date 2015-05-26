تشکلهای مردمی بهترین ظرفیت برای بروز استعدادهای معلولان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر سه شنبه در سومین مجمع هم اندیشی سازمانها و تشکل های مردم نهاد معلولان که با حضور حسن کاشی مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین و نمایندگان تشکل های معلولان سراسر کشور در سالن باغستان قزوین برگزار شد، اظهارداشت: تشکل های مردمی ظرفیت بسیار خوبی برای بیان مشکلات و موانع سر راه فعالیت معلولان است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

موسوی بیان کرد: شاید یکی از اشکالاتی که بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد در حوزه معلولان وارد بود پراکندگی این تشکلها بود که ساماندهی و تمرکز کارها در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس هیئت مدیره کانون معلولان توانا یادآورشد: وقتی همه کارها با دولت باشد نمی توان زیاد انتظار داشت با این همه مشغله که در دستگاه های اجرایی وجود دارد کارهای معلولان نیز به نحو مطلوب جلو برود لذا باید آستین همت را بالا بزنیم وخودمان موانع پیشرفت و ترقی را از مسیرمان برداریم.

وی اضافه کرد: ایجاد شبکه ای از نهادهای مردمی و ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر فرصت های زیادی برای ما ایجاد می کند و قادر خواهیم بود با قدرت و سرعت بیشتری مشکلاتمان را حل کنیم.

موسوی اظهارداشت: بر همین اساس پس از برگزاری دو مجمع سالانه امسال آمادگی خود را برای برگزاری مجمع سوم توسط کانون معلولان توانا بدون کمک دولت اعلام کردیم و امیدواریم بتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم.

این کارآفرین نمونه کشوری و استانی تصریح کرد: دفاع از حقوق معلولان و ایجاد همدلی با دولت از مهمترین اهداف برپایی همایش است و امیدواریم در این فرصت دوروزه ضمن بررسی چالش های موفقیت در مسیر معلولان مشکلات و موانع را نیز مطرح و برای حل آن راهکار ارائه کنیم.



