جذب ۷ میلیارد ریال زكات مردم شهرستان گلپایگان در سال ۹۳

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ستاد احیای زكات شهرستان كه ظهر امروز با حضور امام جمعه گلپایگان رئیس ستاد احیا و دیگر اعضا در محل كمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد، پس از ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات اعضا در راستای هماهنگی و فرهنگ سازی آحاد جامعه پیرامون پرداخت زكات مقرر شد اعضای ستاد نسبت به اقدامات انجام گرفته و فعالیت های مستمری كه در سال آتی انجام خواهند داد، دبیر ستاد را در جریان امر قرار داده تا از اقدامات صورت گرفته در سال های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

سید رسول محمدیان در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان اظهار داشت: ستاد احیای زكات شهرستان كه تا قبل از سال ۹۱ فعالیت چشمگیری در امر جذب زكات نداشت با اقدامات و پیش بینی های در نظر گرفته شده و رویكرد فرهنگ سازی در سطح شهرستان در سال ۹۲ نسبت به جذب مبلغی بالغ بر ۷۸۰ میلیون ریال اقدام كرد كه بین محرومین و نیازمندان توزیع و صرف پروژه های مربوطه در سطح شهرستان شد.

وی افزود: در سال گذشته با توجه به فرهنگ سازی كه در سال ۹۲ انجام گرفته بود، ستاد احیای زكات شهرستان موفق به جذب حدود ۷۰۰ میلیون تومان زكات شد كه از نظر رشد چند صد درصدی موفق به كسب مقام دوم استان در این امر شد.

رئیس كمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و دبیر ستاد احیای زكات گلپایگان با اشاره به اینكه افزایش جمع آوری زكات نتیجه فرهنگ سازی اعضای ستاد در گذشته بوده است، ادامه داد: رویكرد ستاد بیشتر به سمت و سوی جمع آوری زكات واقعی بود كه بر اساس حدود شرعی این امر صورت گیرد.

محمدیان با اشاره به اینكه در سال جاری تاكنون مبلغ سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در امر زكات جمع آوری شده است، تصریح كرد: با توجه به اینكه مبلغ جمع آوری شده نسبت به مشابه سال گذشته كاهش داشته است در جلسه امروز مقرر شد تا نسبت به هماهنگی بیشتر بتوانیم با اقدامات فراگیر نسبت به جمع آوری زكات با رقمی فراتر از سال گذشته اقدام كرده تا از این راه ضمن اینكه مقداری توانایی ما افزایش می یابد.

وی با بیان اینكه در جلسه امروز نماینده شركت سهامی زراعی شهرستان نیز حضور داشت، افزود: در این جلسه مقرر شد تا نسبت به اقدامات این شركت در راستای پرداخت زكات هماهنگی لازم صورت گیرد.

رئیس كمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) با بیان اینكه مردم خیر شهرستان گلپایگان در زمینه پرداخت زكات، تشریك مساعی دارند، اظهار داشت: نظر اعضای ستاد احیای زكات شهرستان بیشتر بر فرهنگ سازی و آموزش مردم پیرامون پرداخت زكات در قالب ستاد بود تا از این طریق نسبت به توزیع آن بین محرومین و امور عمرانی بهتر انجام گیرد.

دبیر ستاد احیای زكات شهرستان ضمن قدردانی از همكاری رسانه های محلی خواستار اطلاع رسانی بیشتر در رابطه با امر زكات كه یك فریضه و جزو تكالیف الهی است، شد و یادآور شد: عامه مردم باید در جریان دو مطلب قرار گیرند كه یكی از آنها فریضه زكات و اهمیت آن و دوم اطلاع رسانی در راستای عملكرد ستاد احیای زكات است.

وی در پایان یادآور شد: با دستورالعمل مسئول جدید كمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) از این پس برخلاف سال های گذشته ۶۰ درصد به محرومین و ۴۰ درصد مابقی صرف پروژه ها خواهد شد.