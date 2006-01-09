  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۵۸

ديك چني در بيمارستان بستري شد

ديك چني در بيمارستان بستري شد

شبكه خبري العربيه اعلام كرد: ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريكا امروز به بيمارستان انتقال يافت .

به گزارش خبرگزاري مهر ، ديك چني  از جمله افراد با نفوذ در حزب جمهوريخواه به ويژه در ميان نومحافظه كاران و از طراحان وطرفداران اصلي اشغال عراق است .

وي وهمكارانش دركاخ سفيد درطول جنگ و پس از آن تلاش بسياري براي به چنگ آوردن منابع عراق به خصوص چاههاي نفت انجام دادند و حتي در دوران جنگ با طراحي پنتاگون تيم هاي ويژه اي ماموريت داشتند، پيش از اشغال شهرهاي مختلف در عراق ، خود را به مراكزمهم نفتي رسانده وآنجا را از حملات احتمالي محافظت نمايند.

شركت هاليبرتون با كمك ديك چني معاون بوش كه از اعضاي اصلي آن است ، توانسته در مناقصه ها و قراردادهاي سود آور در عراق ميلياردها دلار از ثروت ملت اين كشور را به يغما ببرد.

کد مطلب 276117

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها