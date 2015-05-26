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۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۱۶

منطقه تنگ چوگان دچار حریق شد

منطقه تنگ چوگان دچار حریق شد

کازرون– فرماندار شهرستان کازرون فارس از مهار حریق در منطقه تنگ چوگان خبر داد.

حمید رضا گرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آتش سوزی در منطقه تنگ چوگان در شهرستان کازرون، گفت: پیش از ظهر امروز سه شنبه از وجود این حریق در منطقه علفزاری تنگ چوگان باخبر شدیم که سریعا با کمک نیروهای مردمی و منابع طبیعی این آتش مهار شد.

وی تصریح کرد: وسعت این حریق حدود هشت تا ۹ هکتار مشخص شده که تمام این منطقه علفهای خشک بوده است.

فرماندار کازرون در خصوص دلیل این آتش سوزی نیز یادآور شد: این منطقه به گونه ای تفرجگاهی و در برخی از مواقع، محلی برای چرای دام است که در حال بررسی هستیم تا دلیل این حریق را مشخص کنیم.

کد مطلب 2761175

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