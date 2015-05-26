منطقه تنگ چوگان دچار حریق شد

حمید رضا گرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آتش سوزی در منطقه تنگ چوگان در شهرستان کازرون، گفت: پیش از ظهر امروز سه شنبه از وجود این حریق در منطقه علفزاری تنگ چوگان باخبر شدیم که سریعا با کمک نیروهای مردمی و منابع طبیعی این آتش مهار شد.

وی تصریح کرد: وسعت این حریق حدود هشت تا ۹ هکتار مشخص شده که تمام این منطقه علفهای خشک بوده است.

فرماندار کازرون در خصوص دلیل این آتش سوزی نیز یادآور شد: این منطقه به گونه ای تفرجگاهی و در برخی از مواقع، محلی برای چرای دام است که در حال بررسی هستیم تا دلیل این حریق را مشخص کنیم.