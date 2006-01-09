معاون وزير امور خارجه ونزوئلا با شهردار تهران ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، در اين ديدار كه سفير ونزوئلا در تهران نيز حضور داشت،" آلسيديس روندون" معاون آسياي وزير امور خارجه ونزوئلا ضمن اظهار خوشحالي از سفر به ايران و ديدار با دكتر قاليباف ، گفت: تهران شهر بسيار پاكيزه اي است و شهرداري توانسته است بحث جمع آوري و بازيافت زباله را به خوبي ساماندهي كند. به همين دليل كاراكاس بسيار علاقمند است تا از تجربيات شهرداري تهران در اين زمينه بهره مند شود.

وي با اشاره به خواهر خواندگي شهرهاي تهران و كاراكاس ، افزود: در سفر ماه آينده رئيس جمهور ونزوئلا به تهران ، شهردار كاراكاس نيز وي را همراهي مي كند و ديدار امروز مقدمه اي براي امضاء تفاهم نامه اي در مورد ارتقاء سطح همكاري هاي شهرداري هاي تهران و كاراكاس در سفر مذكور است.

شهردار تهران نيز در اين ديدار ضمن خوشامد گويي به معاون وزير امور خارجه ونزوئلا و هيئت همراه ، اظهار داشت: شهرداري تهران در عين اينكه به دنبال بهبود وضعيت خدمات رساني خود است ، آمادگي دارد تجربيات خود را در اختيار كاراكاس قرار دهد.

دكتر محمد باقر قاليباف مكانيزم جمع آوري و بازيافت زباله و فرهنگ سازي درباره اين موضوع را پيچيده توصيف كرد و يادآور شد: كشورهاي پيشرفته دنيا نيز با كمترين جمعيت و بيشترين امكانات در اين زمينه با مشكل مواجه اند و تهران نيز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله دارد.

وي از آمادگي شهرداري تهران براي اعزام هيئتي براي بررسي و ساماندهي وضعيت جمع آوري و بازيافت زباله شهر كاراكاس خبر داد و خواستار تعامل كاراكاس و تهران درموضوعات فرهنگي و اجتماعي شد.

در پايان مذاكرات ، آلسيديس روندون ، معاون وزير امور خارجه ونزوئلا رسما از شهردار تهران براي سفر به شهر كاراكاس دعوت به عمل آورد.

بنا به اين گزارش ، پس از ديدار مذكور ، هيئت ونزوئلايي با حضور در منطقه كهريزك از مراحل جمع آوري و بازيافت زباله در شهر تهران بازديد كردند.



