تاسيس دبيرخانه دائمي براي همايش سراسري آيين هاي عاشورايي

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، حسين مسافرآستانه دبيربيست و چهارمين جشنواره بين المللي تئاترفجر ورئيس انجمن نمايش،با اعلام اين مطلب افزود : من معتقدم بايد با برنامه ريزي وهدايت وحمايت خبري هنرمندان را به سمت توليد آثارمتاثرازواقعه كربلا وفرهنگ محرم سوق دهيم .

وي اضافه كرد : تاكنون ، هركاري كه دراين عرصه انجام گرفته ازسرانگيزه هاي فردي وشخصي بوده وبرنامه مدوني دراين راستا كه هنرمندان بتوانند درقالب فرهنگ عاشورايي كاركنند وجود نداشته است .

رئيس انجمن نمايش كشور، درگفت وگوبا ستاد خبري دومين همايش سراسري آيين هاي عاشورايي، ضمن استقبال ازبرگزاري همايش سراسري آيين هاي عاشورايي آن را جريان هدفدارجهت بخش واصيل خواند ويادآورشد : فرهنگ عاشورا درقالب تئاتروآيين هاي نمايشي هم مي تواند عموميت بيشتري پيدا كند وهم درسطح جهاني ابرازوجود نمايد . وي با بيان اينكه برگزاري همايش وسمينار، پيرامون تقويت فرهنگ محرم وعاشورا بايد به صورت يك الزام تلقي شود ومنحصربه يك اداره يا نهاد خاصي نباشد خاطرنشان ساخت : همه ادارات ، ارگانها وموسسات خصوصي ودولتي موظف هستند براي زنده نگه داشتن واقعه عاشورا پا به ميدان بگذارند وكمك كنند تا همايش عاشورا درابعاد گسترده وتاثيرگذارش برپا شود.

دبيربيست وچهارمين جشنواره بين المللي تئاترفجر، گفت : فرهنگ عاشورا يك نيازفطري محسوب مي شود وتنها مختص مسلمانان نيست ، چنين فرهنگي مي تواند درقالب هنرنمايش كه زبان بين المللي دارد درجاي جاي كره خاكي روح انساني را تحت سيطره خود قراردهد ونقش موثري ايفا كند . درواقع نيازهاي نشات گرفته ازفطرت انساني با فرهنگ عاشورايي سيراب خواهد شد .

مسافرآستانه با اشاره به اينكه سليقه وذائقه انسان امروزه با گذشته ونياكان ما متفاوت است ادامه داد : لازم است تعزيه وسايرگونه هاي نمايشي برگرفته ازمفاهيم وفرهنگ معاصرسازي شوند وبا توجه به عصرتكنولوَژي وزندگي امروزين به اجرا درآيند .

به اعتقاد وي كشف تاثير فرهنگ عاشورا را درموضع گيري هاي جامعه درقبال مسائل مختلف درابعاد جهاني ، درعرصه هنرهاي نمايشي مي تواند دست آويزامروزجامعه بشرباشد .

رئيس انجمن نمايش گفت : امروزه هنرهاي نمايشي مي تواند رسالت زنده نگهداشتن فرهنگ وفهم عاشورايي وبيداري انسان امروزدرقبال آنچه دردنيا اتفاق مي افتد را برعهده داشته باشد .