شهرداری زنجان بعد از ۴۰ سال به پله یازدهم رسید/امید به توسعه شهری

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ملایی یگانه که در دوره اول حضور خود در پست شهرداری زنجان تلاشهایی را برای ارتقای رتبه شهرداری زنجان از دهم به رتبه یازدهم صورت داده بود در بازگشت دوباره خود به شهرداری زنجان موفق شد رتبه شهرداری زنجان را به رتبه یازدهم ارتقا دهد کاری که در طول ۴۰ سال انجام نشده بود.

شهردار زنجان ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان در گفتگو با خبر نگار مهر، از تصویب و ابلاغ رتبه یازدهم شهرداری توسط وزیر کشور خبر داد.

حبیب ملایی یگانه افزود: شهرداری زنجان با توجه ارتقای رتبه، توسعه چارت سازمانی و تشکیلاتی خواهد یافت و وضعیت استخدامی کارکنان مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: درجه بندی شهرداری ها در تعیین حقوق و مزایای شهرداران موثر بوده و حقوق و مزایای شهرداران براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و با توجه به درجه بندی شهرداری ها محاسبه و تعیین می شود.

همچنین رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به پیگیری های انجام شده برای ارتقای رتبه شهرداری زنجان گفت: رتبه شهرداری زنجان به جایگاه یازدهم شهرداری های کشور ارتقا یافت.

آراض ضیایی با بیان اینکه درجه شورای شهر زنجان به رتبه ۱۱ ارتقاء یافته است افزود: با پیگیری های انجام شده برای ارتقای رتبه شهرداری زنجان امید است شهر زنجان به جمع کلان شهرها ملحق شود.

وی با اشاره به تبصره های تکلیفی شهرداری ها در هزینه بودجه افزود: شهرداری سعی دارد این تبصره ها را در بودجه شهرداری زنجان که ۱۸ درصد از آن در فروردین ماه سال جاری محقق شد اعمال کند.

ضیایی با اشاره به تاثیر مثبت ارتقای رتبه شهرداری زنجان در تخصیص بودجه، خاطرنشان کرد: شهرداری باید درباره عملکرد و سهم و تعهدات اصناف به شورای اسلامی شهر زنجان گزارش ارائه دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان یاد آور شد: افرادی که از طریق شهرداری جذب می شوند باید تعیین تکلیف شوند و با توجه به اینکه شورا از نظر قانونی در عزل و نصب ها و جذب نیروهای شهرداری منع شده است این کار باید از طریق شهرداری انجام شود چراکه برخی از افراد بدون مجوز قانونی در شهرداری مشغول به کار هستند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برنامه ششم توسعه در دست تدوین است و در آن باید به شفافیت و صراحت اصول اقتصاد مقاومتی مورد توجه و تاکید قرار بگیرد که کل برنامه ششم ۱۳ اصل خواهد داشت.

ضیایی اظهار داشت: در تدوین برنامه ششم توسعه در اجلاس شوراهای اسلامی کشور شهر الکترونیک، ممنوعیت تخفیف عوارض، کمک دولت به پروژه‌های عمرانی و منابع طبیعی مورد توجه تمامی روسای شوراهای اسلامی کشور قرار گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان خاطرنشان کرد: شهرداری درباره گزارشاتی که باید از طریق این سازمان به شورا ارائه می شد ولی تاکنون اقدامی در این راستا انجام نشده اقدام کند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر زنجان در این جلسه با تاکید بر لزوم سرعت دادن به پروژه های عمرانی اظهار کرد: تاریخ نهایی شدن قرار داد در پروژه ها باید ملاک عمل باشد.

فخرالدین رستمی خاطرنشان کرد: جذب نیرو در شهرداری تنها باید از طریق قانون باشد و افرادی که بدون آزمون ورودی در شهرداری مشغول به کار شده اند باید از آن جدا شوند.

در ادامه این جلسه دیگر اعضای شورای شهر زنجان اقدام به ارائه نظرات خود درباره موارد عنوان شده کردند و خواستار انتقال معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان به محل احداث شده در کارخانه کبریت سابق شدند.