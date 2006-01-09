بلر حزب محافظه كار اين كشور را براي دولت "تهديد" خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تلگراف، توني بلر اعلام كرد حزب كارگر بايد خرسند باشد كه محافظه كاران پس از شكست در انتخابات گذشته تلاش مي كنند خود را از صحنه سياست دور نكنند.

وي تاكيد كرد: همين كه محافظه كاران و به ويژه رئيس جديد اين حزب تلاش مي كند موقعيت حزب كارگر را به دست آورد، نشان مي دهد كه كارگر در وضعيت خوبي قرار دارد.

نخست وزير انگليس همچنين از اعضاي حزب كارگر خواست كه تلاش هاي خود را براي اصلاحات در سياست اين كشور افزايش دهند.

وي در عين حال گفت: اين اولين بار است كه حزب محافظه كار به اين شدت و پيش از فرارسيدن انتخابات قصد دارد جايگزين حزب كارگر شود.

اين در حالي است كه روز گذشته نخست وزير انگليس از حزب كارخواست به تهديدهاي برخي منابع و افكار عمومي توجه نكند، زيرا اين تهديدها نتيجه تلاش حزب محافظه كار براي فشار بر دولت است.

توني بلر در گفتگو با روزنامه آبزرور اظهار داشت: ديويد كامرون رهبر جديد حزب محافظه كار سعي دارد با دولت كنوني مخالفت كند و تلاش مي كند در جاي حزب كار قرار گيرد و كشور را اداره نمايد.

نخست وزير انگليس از اعضاي حزب خود خواست در برابر تهديدهاي حزب محافظه كار ايستادگي كنند و تلاش كنند دولت را هرچه بيش از قبل توسعه دهند.

چند روز پيش نخست وزير انگليس گفت بر خلاف آنچه گاهي تبليغات مي شود، من قصد ندارم پيش از برگزاري انتخابات عمومي آينده از سمت خود به عنوان نخست وزيري انگليس كناره بگيرم.

نظرسنجي هاي اخيري كه صورت گرفته است براي نخستين بار نشان داد كه حزب حاكم انگليس يعني حزب كارگر در ميان مردم محبوبيت خود را از دست داده است.

بلر به علت تبعيت از سياستهاي جنگ طلبانه جرج بوش به ويژه مشاركت در جنگ اخير بر ضد عراق كه دروغ بودن توجيهات اين جنگ نيز برملا شد، به شدت تحت فشار افكار عمومي انگليس قرار دارد و آنها از عملكرد دولت وي نيز ناراضي هستند.

توني بلر در گفتگو با روزنامه سان نيز گفته بود كه تبليغات مخالفان بي اهميت است، استعفا نمي دهم.

