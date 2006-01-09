بدون افزايش بودجه تئاتر نمي توانم معجزه كنم / هنرمندان تئاتر شهرستاني بيمه مي شوند / حضور بين المللي نمايشهاي ايراني / پخش تيزر نمايش ها از تلويزيون

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، " منصور پارسايي قبل از شرح برنامه هاي جديدخود براي سال 85 با تأكيد بر اين موضوع كه اگر بودجه 2 ميليارد و 800 ميليون توماني تئاتر كه بخشي از آن هم جهت تأمين دستمزد ماهانه كاركنان مركز هنرهاي نمايشي هزينه مي شود ، افزايش پيدا نكند نه من و نه هيچ مدير ديگري قادر به حل مشكلات جامعه تئاتري نخواهد بود.



پارسايي همچنين افزود: " يا بايد مديري پيدا كنيم كه بتواند با اين فقر مالي كار كند يا اين كه براي بهبود تئاتر بايد بودجه را افزايش داد."



رئيس اداره كل هنرهاي نمايشي گفت :" بودجه برابر با نه ميليارد تومان براي تئاتر در نظر گرفته ايم و به كميسيون فرهنگي مجلس ارائه داده ايم. كه درصورت تصويب آن برنامه هاي مختلفي در سه بخش كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در سال هاي آينده براي تئاتر طرح ريزي كرده ايم."



پارسايي در شرح برنامه هاي خود تصريح كرد: " صحبتهايي با سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري در جهت تأسيس موزه هنرهاي نمايشي كه از قبل دوستان طرح آن را ارائه كرده بودند، را كرده ايم و مقدمات اوليه اين صحبتها انجام شده و شهرداري قول مساعدت داده است. "



وي همچنين از تأسيس اولين مدرسه تئاتر، احداث پژوهشكده هاي آيين هاي نمايشي ايراني، تعزيه، سياه بازي، خيمه شب بازي و ساخت تئاتر شهر دوم در يكي از نقاط شهر تهران به عنوان مجتمع هنرهاي نمايشي حداقل با 3 سالن با حمايت شهرداري داد.



پارسايي همچنين خبر از برپايي كارگاه آموزشي در تئاتر شهرستان به طور مداوم داد و گفت از خروجي اين كارگا ه ها تئاتر شهرستان كه با رويكرد علمي توليد شده است، ارائه مي شود .



رئيس اداره كل هنرهاي نمايشي، خبر از بيمه همه هنرمندان تئاتر شهرستاني براي سال 85 داد و افزود:" به منظور فراهم آوردن تسهيلات كمك آموزشي براي هنرمندان شهر ستاني برنامه ريزي كرده ايم ."



پارسايي گفت:" حدود يك ميليارد تومان از بودجه 9 ميليارد توماني را براي تئاتر شهرستان در نظر گرفته ايم. با اين كه بودجه اين بخش در سالهاي گذشته بين 6 تا 50 ميليون تومان بوده است ."



وي همچنين با اشاره به آغاز فعاليت دوباره بخش پژوهش و انتشارات مركز هنرهاي نمايشي تصريح كرد: " دو سمينار داخلي و بين المللي توسط اين بخش در سال 85 برگزار مي شود، حداقل 20 عنوان كتاب مطابق با آيين نامه دفتر پژوهش چاپ خواهيم كرد. همچنين از پايان نامه هاي برتر دانشجويي در مورد تئاتر حمايت مي كنيم . "





رئيس اداره كل هنرهاي نمايشي، همچنين خبر از طرح ثبت تعزيه در يونسكو به عنوان يكي از دستور العمل هاي اداره كل هنرهاي نمايشي خبر داد و بودجه در نظر گرفته شده براي اين بخش را طي سال 85، 500 ميليون تومان اعلام كرد.



منصور پارسايي همچنين خبر از اعلام فراخوان براي حضور بين المللي نمايشهاي ايراني از اين پس داد و علت آن را رفع تمامي سوء تفاهمات جامعه تئاتري در اين باره دانست و گفت:" 4 نمايش خارجي در ايران اجراي عمومي مي شود. يكي از آنها نمايش "ننه دلاور" از يك كارگردان خارجي در تالار وحدت است."



وي همچنين خبر از توليد چند پروژه مشترك تئاتري ايران و كشور هاي خارجي به شرط پرداختن به موضوعات اصيل ايراني داد .

از جمله برنامه هاي رئيس اداره كل هنرهاي نمايشي در سال 85، تمركز زدايي از سالنهاي تئاتر تهران دانست و گفت : " حدود يك ميليارد تومان براي اين بخش در نظر گرفته ايم و بر همين مبنا جشنواره تئاتر آييني ، سنتي و عروسكي نيمه اول سال 85 در خارج از تهران برگزار خواهد شد.



وي درپايان برنامه هاي خود به تقويت و تأسيس بخشهاي منتقدان، كارگاههاي نمايش عروسكي ، تئاتر خياباني ، تئارت كودك و نوجوان، تئاتر ديني و تئاتر دانشگاهي اشاره كرد.



همچنين در ادامه، محمد خزاعي، معاونت روابط عمومي و تبليغات اداره كل هنرهاي نمايشي، ضمن اشاره به برپايي سيستم جديد اطلاع رساني و تبليغات تئاتر تصريح كرد: " بزودي همه روابط عمومي هاي تالارها زير نظر روابط عمومي كل برنامه ريزي امور خود را انجام مي دهند و همه با يك برنامه ريزي جديد عمل خواهند كرد."



وي همچنين خبر از پخش پوستر تبليغاتي نمايشها در سطح شهر تهران و پخش تيزرهاي تبليغاتي براي نمايشهاي روي صحنه در شبكه 5 تلويزيون در سال 85 داد.





در ادامه اين نشست خبرنگاران مختلف به ارائه پرسشهاي خود از پارسايي پرداختند .

وي در پاسخ به يكي از خبرنگاران در مورد چگونگي بررسي پروند اختلاس 106 هزار دلاري مدير دو سال پيش مركز هنرهاي نمايشي توضيح داد:" اين پروند ه هم اكنون توسط مسئولان جديد ارشاد در حال بررسي است."



پارسايي همچنين در پاسخ به يكي از خبرنگاران خبر از پرداخت حقوق كاركنان و كارمندان اداره كل هنرهاي نمايشي از فروردين سال 85 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داد . اين حقوق، پيش از اين از بودجه اندك تئاتر تأمين مي شد.



رئيس اداره كل هنرهاي نمايشي، همچنين از تأمين بودجه بيست و چهارمين جشنواره تئاتر فجر و دومين همايش عاشورايي از منابعي غير از بودجه در نظر گرفته شده براي تئاتر خبر داد و افزود:" بودجه در نظر گرفته شده براي اين بخش در بودجه جديد تئاتر صرف پرداخت بدهي هاي معوقه خواهد شد."





















