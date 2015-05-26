به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مناطقی در استان حلب سوریه ساعاتی پیش هدف حملات موشکی گروه های تروریستی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، «المنشیه» و «العباره» از جمله مناطقی بودند که چند موشک به نقاط مختلف آنها اصابت کرد.

در جریان این حملات ۳ شهروند سوری کشته و چند نفر دیگر به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. حال تعدادی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

رسانه های سوری اعلام کردند که تروریست های «جبهه النصره» عامل این حمله بوده اند.

از سوی دیگر منابع رسانه ای از هلاکت یکی از مفتی های گروه تروریستی «جبهه النصره» به نام «ابو عبدالله المقدسی» در حومه استان درعا خبر می دهند.