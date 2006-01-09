فيلم هاي «شهر داغ» و «روز شغال» از شبكه سه سيما پخش مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيون «مهر»‏، فيلم سينمايي «شهر داغ» محصول كشور آمريكا است كه در سال 1984 توسط ريچارد بنجامين ساخته شده است. در اين فيلم كلينت ايستوود، برت رينولدز، جين الكساندر، مادرلين كان و ريپ تورن به ايفاي نقش پرداخته اند.

داستان اين فيلم در كانزاس سيتي و در دهه سي ميلادي اتفاق مي افتد، زماني كه ستوان اسپير و مايك مورفي با يكديگر همكار بودند‏، اما اكنون سايه يكديگر را با تير مي زنند. در جنايتي كه رخ مي دهد اين دو مجبورند دوباره با يكديگر همكاري و معماي جنايت را حل كنند.

فيلم « شهر داغ» روز پنج شنبه 22 دي ماه از شبكه سه سيما پخش مي شود.

كلينت ايستوود ديگر بازيگر فيلم "شهر داغ" هم اكنون 75 ساله است. وي در كنار بازيگري، فيلمسازي و تهيه‌كنندگي را هم تجربه كرده و آخرين بار با فيلم "عزيز ميليون دلاري" برنده اسكار بهترين كارگرداني در سال 2005 شد.

همچنين فيلم «روز شغال» 23 دي ماه از برنامه صد فيلم پخش مي شود. زينه من در سال 1973 اين فيلم را جلوي دوربين برد. فيلم « روز شغال» كه محصول كشورهاي فرانسه و انگلستان است در آن بازيگراني چون ادوارد فوكس، ميشل لونسدال، آلن بادال، اريك پورتر و ژان مارتن به ايفاي نقش پرداخته اند.

داستان اين فيلم درباره يك آدم كش حرفه اي به نام شغال است كه هيچ كس از هويت واقعي او اطلاعي ندارد. او قبول مي كند در ازاي دريافت نيم ميليون دلار شارل دوگل را ترور كند و اين در حالي است كه نيروي پليس به طرح توطئه ترور پي برده و به شكلي در جستجوي شغال است.