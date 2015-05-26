سازمان تامین اجتماعی با بحران نقدینگی مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری افزود: پدیده مزمن تولید و انباشت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی از قبل از انقلاب آغاز و در تمامی ادوار مجلسها و دولت های پس از انقلاب نیز با تداوم و تزاید همراه بوده، ولیکن رشد این بدهیها در دهه گذشته روند صعودی مضاعف و متزایدی را شاهد بوده است.
وی با اشاره به پیامدهای انباشت بدهی های دولت به تأمین اجتماعی اظهار داشت: این مطالبات، سازمان تامین اجتماعی را از بخش قابل توجهی از حق بیمه ای که بایستی هر ماه و هر سال دریافت و بر اساس آن خدمات و تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران انجام دهد، محروم ساخته و این سازمان بزرگ را با بحران نقدینگی جدی مواجه ساخته و می سازد.
حیدری افزود: تولید و انباشت سنواتی بدهیهای دولت به تامین اجتماعی صرفنظر از عدم منفعت ناشی از عدم وصول به موقع منابع و عدم سرمایه گذاری به هنگام و بهره مندی از انباشت و ارتقاء ارزش ذخائر، باعث میشود که سازمان متحمل هزینه پول و هزینه تامین نقدینگی شود.
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: با عدم پرداخت حق بیمه های جاری تعهد شده از سوی دولت و عدم تادیه بدهی های سنواتی دولت، سازمان تامین اجتماعی مجبور است برای تامین نقدینگی یا سهام و ذخائر خود را بفروشد و یا اینکه تسهیلات بگیرد و هزینه تامین مالی برای سازمان به شدت بالا می رود.
وی گفت: متاسفانه در بسیاری از کشورها به جهت آنکه حساسیت زیادی در مورد استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی وجود دارد و موانع قانونی، ساختاری و فنی زیادی بر سر راه دولت ها برای استقراض از بانک مرکزی گذاشته شده است، دولت ها به سمت استقراض از سازمانهای بیمه گر اجتماعی و صندوق های بازنشستگی حرکت کرده اند و در ایران چون اغلب سازمان های بیمه گر اجتماعی و صندوق های بازنشستگی دولتی دچار کسری بوده و بدهکار هستند، غالب استقراض دولت در قالب تولید و انباشت بدهی در مورد سازمان تامین اجتماعی شکل می گیرد.
حیدری افزود: این بدین معنا است که دولت ها به جای استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از جیب کارگران و از سازمان تامین اجتماعی استقراض می کنند.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه مجلس، رسانه ها، افکار عمومی و حتی صاحبنظران و اقتصاد دانان موضوع استقراض دولت ها از بانک مرکزی را رصد می کنند و بر روی آن حساسیت دارند، ولی متاسفانه در خصوص استقراض دولت ها از سازمان تامین اجتماعی حساسیت نشان نمی دهند.
حیدری با بیان اینکه در بزرگداشت روز کارگر امسال و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی اشاره ای به موضوع عدم بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان نشده است، گفت: اگر دولت فعلی در ادامه فعالیت خود همانند دو سال اول دوره خود نسبت به بازپرداخت بدهی های سازمان تامین اجتماعی عمل کند؛ این یک نمره منفی بزرگ خواهد بود.
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