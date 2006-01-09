داريوش طلايي و ارشد تهماسبي از موسيقي رديفي مي گويند

به گزارش خبرنگار موسيقي خبرگزاري "مهر"، « مهدي آذر سينا » و « شكارچي »، در بخش سبكهاي نوازندگي كمانچه و« احمد ابراهيمي » و« موسويزاده » در بخش بررسي شيوههاي آوازي در روزهاي 25 و 26 ساعت 21 در سالن رودكي به ايراد سخنراني ميپردازند.
بنا به اين گزارش، درسانس 18:30 سالن رودكي « حميدرضا اردلان » در منظومههاي ايران را در بخش پژوهش موسيقي نواحي بررسي ميكند.
وي در شبهاي 21 تا 23 دي ماه و 26 تا 28 در بخش نواحي مقولههايي نظير منظومههاي طبري، گيل و ديلمان، منظومههاي خراسان (دري، تركي و كرمانجي)، منظومههاي كردي، لري و بختياري، منظومههاي بلوچي، منظومههاي آذري و تركمني و منظومههاي عربي (مذهبي، تغزلي و حماسي) بررسي خواهد كرد.
همچينين محمد سرير، بخش پژوهش" موسيقي روز" را 24 و25 دي در همين سالن و همين سانس به همراه مهدي كلهر، شاهين فرهت، كامبيز روشنروان و فردين خلعتبري را به بحث خواهند كشيد.
اين مقوله در دو بخش "نسل جوان و موسيقي روز، جاذبهها و آسيبها" و "روند موسيقي روز و چشمانداز آينده آن" خلاصه شده است.
بيست و يكمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر از 21 تا 29 در تهران برگزار مي شود.
نظر شما