  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۷:۲۲

برنامه هاي "سالن رودكي" درجشنواره بين المللي فجر

داريوش طلايي و ارشد تهماسبي از موسيقي رديفي مي گويند

داريوش طلايي و ارشد تهماسبي از موسيقي رديفي مي گويند

داريوش طلايي به همراه ارشد تهماسبي و محسن نفر، مبحث بداهه نوازي در موسيقي رديفي دستگاهي را روزهاي 26 ،27 و 28 ساعت 16 در سالن رودكي بررسي مي كنند.

به گزارش خبرنگار موسيقي خبرگزاري  "مهر"، « مهدي آذر سينا » و « شكارچي »،  در بخش سبك‌هاي نوازندگي كمانچه و« احمد ابراهيمي » و« موسوي‌زاده » در بخش بررسي شيوه‌هاي آوازي  در روزهاي 25 و 26 ساعت 21 در سالن رودكي به ايراد سخنراني مي‌پردازند.

بنا به اين گزارش، درسانس 18:30 سالن رودكي « حميدرضا اردلان » در منظومه‌هاي ايران را در بخش پژوهش موسيقي نواحي بررسي مي‌كند.

وي در شبهاي 21 تا 23 دي ماه  و 26 تا 28  در بخش نواحي مقوله‌هايي نظير منظومه‌هاي طبري، گيل و ديلمان، منظومه‌هاي خراسان (دري، تركي و كرمانجي)، منظومه‌هاي كردي، لري و بختياري، منظومه‌هاي بلوچي، منظومه‌هاي آذري و تركمني و منظومه‌هاي عربي (مذهبي، تغزلي و حماسي) بررسي خواهد كرد.

همچينين محمد سرير، بخش پژوهش" موسيقي روز" را 24 و25 دي در همين سالن و همين سانس  به  همراه مهدي كلهر، شاهين فرهت، كامبيز روشن‌روان و فردين خلعتبري را به بحث خواهند كشيد.

اين مقوله در دو بخش "نسل جوان و موسيقي روز، جاذبه‌ها و آسيب‌ها" و "روند موسيقي روز و چشم‌انداز آينده آن" خلاصه شده است.

بيست و يكمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر از 21 تا 29 در تهران برگزار مي شود.

 

کد مطلب 276130

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها