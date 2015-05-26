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۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۰۲

میثاقیان:

جشن صعود به لیگ برتر را در کرمان می گیریم

جشن صعود به لیگ برتر را در کرمان می گیریم

کرمان - سرمربی مس کرمان با اشاره به نتیجه دیدار دور رفت این تیم مقابل استقلال خوزستان گفت: شکست را فراموش می کنیم و برای صعود به لیگ برتر در کرمان و جشن موفقیتمان تلاش می کنیم.

اکبر میثاقیان در گفتگو با مهر اظهارداشت: فوتبال مملو از اتفاقات است و گلی که ما در دقیقه چهار وقتهای تلف شده خوردیم جزو همین اتفاقات است که گاهی کار را سخت می کند اما ما این نتیجه را فراموش کرده ایم و برای ریکاوری و تجدید روحیه بازیکنان تلاش می کنیم.

وی افزود: هوای اهواز آنقدر گرم بود که در کنار زمین هم نمی شد نفس کشید و همین امر موجب شد نتوانیم به آنچه می خواهیم برسیم اما در کرمان اوضاع کاملا متفاوت خواهد بود.

سرمربی مس کرمان گفت: تاکنون شش تیم را به لیگ برتر برده ام و مس هفتمین تیم خواهد بود ما برای صعود در کرمان آماده هستیم و روی حضور گسترده هواداران کرمانی حساب می کنیم و توقع داریم روز یکشنبه ورزشگاه مملو از هواداران باشد و از دقیقه یک تا لحظه آخر بازیکنان مس تشویق شوند.

وی افزود: کار سختی پیش رو داریم اما در نیم فصل دوم نشان دادیم ما مرد روزهای سخت هستیم و مقابل تیم خوب استقلال خوزستان بهترین بازی خود را به نمایش خواهیم گذاشت.

میثاقیان افزود: تمرینات مس در روزهای باقیمانده ادامه می یابد و سعی می کنیم بدنهای بازیکنان را برای بازی سنگین هفته آینده آماده کنیم.

 

کد مطلب 2761306

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