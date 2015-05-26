جشن صعود به لیگ برتر را در کرمان می گیریم

اکبر میثاقیان در گفتگو با مهر اظهارداشت: فوتبال مملو از اتفاقات است و گلی که ما در دقیقه چهار وقتهای تلف شده خوردیم جزو همین اتفاقات است که گاهی کار را سخت می کند اما ما این نتیجه را فراموش کرده ایم و برای ریکاوری و تجدید روحیه بازیکنان تلاش می کنیم.

وی افزود: هوای اهواز آنقدر گرم بود که در کنار زمین هم نمی شد نفس کشید و همین امر موجب شد نتوانیم به آنچه می خواهیم برسیم اما در کرمان اوضاع کاملا متفاوت خواهد بود.

سرمربی مس کرمان گفت: تاکنون شش تیم را به لیگ برتر برده ام و مس هفتمین تیم خواهد بود ما برای صعود در کرمان آماده هستیم و روی حضور گسترده هواداران کرمانی حساب می کنیم و توقع داریم روز یکشنبه ورزشگاه مملو از هواداران باشد و از دقیقه یک تا لحظه آخر بازیکنان مس تشویق شوند.

وی افزود: کار سختی پیش رو داریم اما در نیم فصل دوم نشان دادیم ما مرد روزهای سخت هستیم و مقابل تیم خوب استقلال خوزستان بهترین بازی خود را به نمایش خواهیم گذاشت.

میثاقیان افزود: تمرینات مس در روزهای باقیمانده ادامه می یابد و سعی می کنیم بدنهای بازیکنان را برای بازی سنگین هفته آینده آماده کنیم.