اعطای سبدهای غذایی به آوارگان فلسطینی در دستور کار هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی اصغر احمدی در دیدار با اعضای جمعیت دوستی ایران و فلسطین در خصوص فعالیت های بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: جمعیت هلال احمر ایران عضو فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر است که تمامی فعالیت های آن به صورت کاملا بشر دوستانه و انسان دوستانه صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر ایران یک نهاد کاملا مستقل و مردمی است، تصریح کرد: این جمعیت علاوه بر کادر رسمی شاغل در آن از ۲ میلیون نیروی داوطلب نیز برخوردار است.

احمدی ضمن تشریح کمک های انسان دوستانه و بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به مردم مظلوم یمن اظهارداشت: مردم یمن در شرایط سختی به سر می برند و از زمان آغاز جنگ سعودی ها با یمن، جمعیت هلال احمر ایران کمک رسانی به مردم یمن را آغاز کرد و در همین حین نخستین کشتی کمک های بشردوستانه این جمعیت طی روزهای گذشته به بندر جیبوتی رسید و هم اکنون در حال تخلیه کمک های امدادی است.

وی ادامه داد: کشتی دوم کمک های امدادی و بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایران به مردم مظلوم یمن در حال بارگیری است و حدود ۱۲ هزار تن مواد غذایی و دارو پس از اتمام بارگیری ارسال می شود.

دبیرکل جمعیت هلال احمر با اشاره به سخنان رهبر کبیر انقلاب اسلامی در خصوص فلسطین که فرمودند:” کمک به مردم فلسطین یک فرمان شرعی است” افزود: ظلم صهیونیست ها و آمریکایی ها باعث آوارگی مردم فلسطین شده است.

وی با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر ایران به عنوان یکی از قدرتمند ترین جمعیت های دنیا در زمان حوادث طبیعی و غیر طبیعی به یاری آسیب دیدگان می شتابد، اذعان کرد: در حوادث طبیعی چون سیل و زلزله با ارائه کمک های امدادی و بشردوستانه به یاری آسیب دیدگان می شتابیم کما اینکه برای مردم زلزله زده نپال نیز از سوی جمعیت هلال احمر کمک های نقدی ارسال شد؛ امام مردم فلسطین مورد ظلم ظالمان قرار گرفتند و باید از آنان حمایت شود.

به گفته احمدی، قلب مسلمانان با تفکر حضرت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی عجین شده است و دشمنی با مردم سوریه که در حال حاضر، نمود بیشتری پیدا کرده دقیقا مقابله با تفکر انقلاب اسلامی است.

وی در خصوص درخواست اعضای جمعیت دوستی ایران و فلسطین مبنی بر اختصاص سبد های غذایی، کیف های امدادی و آموزش های امدادی و کمک های اولیه به نیروهای امدادی فلسطین گفت: اعطای سبدهای غذایی به آوارگان فلسطینی در دستور کار قرار می گیرد؛ اما در زمینه آموزش های امدادی و کمک های اولیه بایستی مقدمات انجام آن فراهم شود که به زودی در این زمینه نیز اقدام خواهد شد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر به بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی مجهز و پیشرفته هلال احمر در لبنان به نام “شیخ راغب حرب” اشاره و خاطرنشان کرد: این بیمارستان یکی از بیمارستان های درجه یک لبنان است که توسط فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر ثبت شده است و فعالیت های امدادی و انسان دوستانه انجام می دهد که در صورت تامین امنیت بیمارستان، آموزش کمک های اولیه و نیروهای امدادی فلسطینی در این بیمارستان آغاز خواهد شد.