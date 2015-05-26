ضرورت آشنایی بیشتر مردم با قوانین برای مبارزه با فساد اداری

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده بعداز ظهر سه شنبه در جمع مشاوران حقوقی ادارات آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه خوشبختانه در دوسال اخیر تعداد شکایت ها و پرونده های رسیده به دیوان عدالت اداری از ادارات دولتی کاهش چشمگیری داشته است، افزود: در دولت گذشته مغایرت مصوبات با قوانین ۱۴ درصد بود که این میزان در دولت تدبیر و امید به دو درصد کاهش یافته است.

وی سپس با اشاره به اینکه دستگاه های دولتی نگاه ویژه ای به ضرورت رعایت قانون دارند، ادامه داد: اگر دولت قانون مدار نباشد بدون شک به جلو نخواهد رفت همچنان که در دولت های عقب افتاده شاهد قانون گریزی هستیم و در دولت های توسعه یافته شاهد پایبندی به قانون هستیم.

امین زاده با بیان اینکه سازمان حقوقی کشور در دولت یازدهم تشکیل شد، افزود: در این سازمان ما ابتدا معضلات حقوقی را شناسایی می کنیم و سپس موانع و مشکلات موجود را حل و فصل می کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور به ضرورت استفاده از مشاوران حقوقی در ادارات تاکید کرد و گفت: در دستگاه های دولتی باید نظارت ها افزایش داد و منفذهای فساد اداری را بست.