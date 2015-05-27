محصول جدید سونی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی سونی چندی پیش به رونمایی از محصول جدید خود با نام Xperia Z۴ در ژاپن پرداخته بود اما اکنون محصول جدید این کمپانی +Xperia Z۳

نام داشته که از نظر ظاهری شبیه به Xperia Z۳ است اما برخی از قابلیت های محصول جدید نسبت به محصول قبلی آپدیت شده تا بتواند گزینه مناسب تری برای طرفداران محصولات سونی باشد. محصول جدید سونی ضد گرد و غبار و آب بوده و در چهار رنگ مختلف سفید، مشکی، نقره ای و مسی عرضه خواهد شد.

دوربین اصلی و جلویی +Xperia Z۳ مجهز به فناوری Cyber-shot و Handycam است که متعلق به کمپانی سونی است. این فناوری جدید به کاربران اجازه می دهد حتی در نورهای کم و محدود نیز بتوانند تصاویر سلفی زیبایی را بگیرند.

دوربین اصلی این محصول ۲۰.۷ مگاپیکسل و با حسگر عکس Exmor RS و لنز زوایه عریض ۲۵ میلی متری G و دوربین جلویی ۵ مگاپیکسل است. سونی در این محصول از تمامی خلاقیت های خود بهره گرفته تا بتواند محصول متفاوتی را عرضه کند. دوربین جدید این محصول از قابلیت هایی مانند Style portrait و موتور پردازش Bionz برخوردار است تا بتواند تصاویر متفاوتی را در اختیار کاربرانش قرار دهد.

از دیگر قابلیت های این محصول می توان به مواردی مانند صفحه نمایش ۵.۲ اینچی، پردازشگر فوق سریع هشت هسته ای ۶۴ بیتی اسنپدراگون ۸۱۰ و ۳ گیگابایت رم، اندروید ۵.۰ و همینطور وضوح تصویر Full HD ۱۰۸۰ P را نام برد. +Xperia Z۳ از LTE Cat۶ و Wi-Fi MIMO با حداکثر سرعت دانلود LTE نیز پشتیبانی می کند.