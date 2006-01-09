كرزاي عامل آمريكاست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، "محمد حنيف" سخنگوي طالبان با اعلام اين مطلب افزود : "حامد كرزاي " رئيس جمهوري افغانستان عامل آمريكاست .

وي در ادامه افزود : طالبان هرگز با رئيس جمهوري افغانستان گفتگو نخواهد كرد .

" كرزاي " در گفتگوي روز گذشته خود با آسوشيتدپرس خاطر نشان كرد : اگر "ملا عمر" رهبر گروه طالبان خواستار مذاكره درباره صلح است، بايد با دولت وي تماس بگيرد.

سخنگوي گروه طالبان در ادامه ادعا كرد : سياست طالبان بر اين اصل استوار است كه هيچ گفتگوي در خصوص حضور نظاميان خارجي در افغانستان با مقامات دولتي اين كشور انجام نمي دهد .

آسوشيتدپرس گزارش داد كه شمار زيادي از مردم پاكستان در اعتراض به حضور نيروهاي آمريكايي در افغانستان دست به تظاهرات گسترده اي عليه مقامات واشنگتن زدند.