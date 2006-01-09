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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۴۳

طالبان :

كرزاي عامل آمريكاست

سخنگوي طالبان با اشاره به درخواست روز گذشته رئيس جمهوري افغانستان مبني بر تقاضاي گفتگو با اين گروه خاطر نشان كرد : طالبان هرگونه پيشنهاد كرزاي را رد مي كند، زيرا وي را عامل آمريكايي ها مي داند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، "محمد حنيف" سخنگوي طالبان با اعلام اين مطلب افزود : "حامد كرزاي " رئيس جمهوري افغانستان عامل آمريكاست .

وي در ادامه افزود : طالبان هرگز با رئيس جمهوري افغانستان گفتگو نخواهد كرد .

 " كرزاي " در گفتگوي روز گذشته خود با آسوشيتدپرس خاطر نشان كرد : اگر "ملا عمر" رهبر گروه طالبان خواستار مذاكره درباره صلح است، بايد با دولت وي تماس بگيرد.  

سخنگوي گروه طالبان در ادامه ادعا كرد : سياست طالبان بر اين اصل استوار است كه هيچ گفتگوي در خصوص حضور نظاميان خارجي در افغانستان با مقامات دولتي اين كشور انجام نمي دهد .

آسوشيتدپرس گزارش داد كه شمار زيادي از مردم پاكستان در اعتراض به حضور نيروهاي آمريكايي در افغانستان دست به تظاهرات گسترده اي عليه مقامات واشنگتن زدند.

کد مطلب 276137

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