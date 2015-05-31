کاهش ۵۰ درصدی بارندگی در بوشهر و هرمزگان تا پایان سال زراعی

شاهرخ فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در مقایسه آمارهای فعلی با آمارهای بلندمدت با توجه به اینکه تا پایان سال آبی، سه ماه باقی مانده که در عمده مناطق کشور بارندگی خاصی در این مدت اتفاق نمی افتد، پیش بینی می شود استانهای هرمزگان و بوشهر با رقم فعلی بارندگی تا پایان سال آبی حدود ۵۰ درصد کاهش بارش خواهند داشت.

به گفته وی، بر اساس این مقایسه ها استان ایلام تا پایان سال زراعی ۳۵ درصد کاهش، فارس و خوزستان ۳۰ درصد و کهگیلویه و بویر احمد حدود ۲۵ درصد کاهش بارندگی خواهند داشت.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های سه ماهه مرکز اقلیم شناسی مشهد در دو ماه خرداد و تیر ۹۴ عمده مناطق کشور بارندگی نرمال و حتی تا حدود ۲۰ درصد بیشتر از نرمال دریافت خواهند کرد.

وی افزود: در این مدت مناطق کوچکی از سواحل گیلان و گلستان حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش بارندگی خواهند داشت.

فاتح تصریح کرد: البته نرمال بودن میزان بارندگی در این مدت به معنای پرآب بودن نیست، چرا که در غالب مناطق کشور در ماههای تیر و خرداد بارندگی خاصی اتفاق نمی افتد و شرایط نرمال به معنای پرآب بودن نیست.