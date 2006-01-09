دستور شهردار تهران جهت مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولان

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر محمد باقر قاليباف شهردار تهران با استناد به مصوبه 158 جلسه شوراي اسلامي شهر تهران و ماده 193 قانون برنامه سوم ، دستور مناسب سازي فضاهاي شهري تهران را حداكثر تا پايان سال 85 صادر كرد.

بر اساس مصوبه شهردار معابر شهر با اولويت ميدان ها و معابر اصلي و نزديك به تقاطع ها مجهز به علائم فيزيكي و نشانه هاي لازم خواهند شد.

برجسته كردن سطح پياده روهاي نزديك به تقاطع ها براي استفاده نابينايان و تجهيز چراغ راهنمايي معابر به علائم صوتي از ديگر دستورهاي شهردار تهران در اين بخشنامه است .

همچنين بر اساس اين بخشنامه تمامي مناطق 22 گانه شهري تهران بايد محل هاي ويژه اي براي توقف وسايل نقليه براي سوار كردن معلولان در توقف هاي عمومي احداث كنند.

شهردار تهران با اشاره به آيين نامه اجرايي بند(ج) ماده 193 قانون برنامه سوم بر رعايت اين موارد در تمامي ساختمانها و اماكن عمومي ، خصوصي و نيز بخش هاي توسعه شهري و معابر عمومي تاكيد كرد .

بر اساس اين بخشنامه كنترل لازم براي رعايت آيين نامه اجرايي ماده 193 در صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز و گواهي پايان كار ضروري است .

همچنين در خصوص شركت واحد ، مترو و سازمان تاكسيراني نيز موظفند تسهيلات و خدمات ويژه براي كم توانان جسمي و حركتي و جانبازان فراهم آورند .

دكتر قاليباف سازمان زيباسازي شهر تهران را مسئول پيگيري و نظارت بر اين بخشنامه و ارائه گزارش به شهردار كرد.



