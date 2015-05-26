جانی که فکرهای نسنجیده از استان گرفت/این دیار در غم توسعه می سوزد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی عصر امروز در شورای برنامه ریزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مدیران اگر به دنبال خدمت به مردم هستند، باید دامنه دید را وسعت داده و خود را در مسیر نگاه مردم قرار دهند.

وی افزود: قرار گرفتن در مسیر نگاه دیگران، ضمن رصد کاستی ها و رفع عیب های کاری، زمینه ساز نقش آفرینی فکر و اندیشه مردم در خرد جمعی می شود، اندیشه ای که در نظام مردمی جمهوری اسلامی ایران نقشی اساسی ایفا می کند.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان بیان کرد: تقویت نقش سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی امری مهم در مسیر رشد، توسعه و پیشرفت این خطه از دیار ایران اسلامی است.

وی با انتقاد از برخی از رفتارهای نسنجیده بیان کرد: در شرایط کنونی، عده ای با چنگ زدن به نقد غیر اصولی در صدد باقی ماندن در صحنه افکار عموم به هر قیمتی هستند، آنان همواره نقد بی محتوا، بی پایه و بی اساس را در دستور کار قرار داده و با امید واهی یکه تازی، به آینده می اندیشند.

هاشمی تاکید کرد: اما در مقابل این رفتارها، عده ای با نقد سازنده برگرفته از آگاهی، خرد ورزی و اندیشه، در صدد هستند تا نگاه جمعی را در پیش برد برنامه ها اجرایی کنند، نگاهی که نیاز امروزه سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: سیستان و بلوچستان با داشتن نیروی انسانی متخصص، توان بسیاری دارد؛ کافی است مدیران واقعیت این اجتماع را ببیند و در برنامه ریزی های خود جایگاهی را برای استفاده از توان مردمی و سازمان های مردم نهاد در نظر بگیرند.

این مقام مسئول تاکید کرد: محدود کردن نگاه ها به حوزه اداری، مشارکت پذیری و نقش آفرینی عموم برای توسعه استان را کم می کند، استانی با چنین بافت قومیتی نیازمند همکاری همه جانبه دولت و ملت در راستای اهداف توسعه ای است.

وی افزود: فاصله مدیر با مردم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، فاصله ها؛ انتقادها را افزایش و نخبگان و فکرهای نو را از بدنه دولت به دور نگه می دارد، باید با یک هم افزایی شرایطی بهتر از گذشته در سیستان و بلوچستان ایجاد کنیم.

۴۸ درصد اعتبارات برنامه پنجم توسعه اختصاص پیدا کرده است

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه علی رغم تمامی تلاش های صورت گرفته، اما به سبب محدود شدن منابع درآمدی دولت تنها ۴۸ درصد پنج هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته برای استان اختصاص پیدا کرده است.

غلامرضا مالکی افزود: در سال ۹۳ نیز از ۹۴۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان بودجه عمرانی سیستان و بلوچستان، تنها ۶۷۹ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد که در تلاشیم نقدینگی را افزایش دهیم.

وی با تشریح میزان اعتبار اختصاص یافته در دوران انقلاب اسلامی به این خطه بیان کرد: در برنامه چهارم توسعه از طی سالهای ۸۴ الی ۸۸، چهار هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان اعتبار با ۲۷۰ درصد رشد نسبت به برنامه سوم توسعه، به سیستان و بلوچستان جدای از سفرهای استانی اختصاص یافت سال ۸۴ تا ابتدای ۸۹، چهار هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی جدای از اعتبارات سفرهای هیات دولت به این دیار اختصاص یافت.

معاون برنامه ریزی استاندار اظهار داشت: این رشد منابع اعتباری در برنامه چهارم توسعه در حالی به وقوع پیوست که طی سال های ۷۹ الی ۸۳ تنها هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان به سیستان و بلوچستان اختصاص پیدا کرده بود.

وی اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی جامع و ارائه طرح های کارشناسی سهم سیستان و بلوچستان در برنامه ششم توسعه سهم بالایی باشد.