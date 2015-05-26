واحد استحصال اتان پتروشیمی پارس در مدار تولید قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، با تلاش شبانه روزی متخصصان داخلی شرکت پتروشیمی پارس، واحد استحصال اتان این مجتمع با در سرویس قرار گرفتن یک دستگاه توربین گازی در مدار تولید قرار گرفت.

مجتمع پتروشیمی پارس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و حد فاصل ۲۷۰ کیلومتری بوشهر قرار دارد.

این شرکت در سال ۱۳۷۷ تاسیس شد و در تیر ماه سال ۱۳۸۵ رسما به بهره‌برداری رسید.

واحد های مجتمع پتروشیمی پارس شامل استحصال اتان، اتیل بنزن، استایرن‌منومر و آفساید است و محصولات آن نیز شامل اتان، پروپان، بوتان و گسولین است.