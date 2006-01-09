سخنگوي شوراي نگهبان شهادت جمعي از فرماندهان نيروي زميني سپاه را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" در پيام دكتر عباسعلي كدخدايي آمده است :

اگرچه شهادت اين يادگاران ارزشمند عرصه دفاع مقدس اندوه را بر دلهاي امت مسلمان ايران اسلامي مستولي كرد، اما اين بشارت را نيز در پي داشت كه در باغ شهادت هيچگاه به روي طالبان آن بسته نيست و عاشقان قرب الهي بي گمان در نهايت وصال محبوب ازلي را در مي يابند.

ضمن طلب علو درجات براي شهداي اين سانحه، شهادت آنان را به محضر حضرت ولي عصر (عج)، مقام معظم رهبري، خانواده هاي گرامي شهدا، همرزمان سلحشور آنان و مردم شريف ايران تبريك و تسليت عرض مي كنم.