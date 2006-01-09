دهلي نو با قبول پيشنهاد مشرف گام بزرگي براي اعتماد سازي برمي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تايمز، درخواست پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان براي خلع سلاح منطقه كشمير اگر چه با موافقت مقامات هند روبرو نشده است ، اما منابع منطقه از اين طرح استقبال كردند.

سياستمداران محلي و يكي از رهبران جدايي طلب اعلام كردند كه چنين حركتي مي تواند به پيشرفت مذاكرات صلح ميان هند و پاكستان منجر شود.

برخي از مقامات اين منطقه اعلام كردند: خلع سلاح و پاك سازي تسليحات در شهرهاي حساس منطقه كشمير سبب خواهد شد كه شرايط بهتري براي ادامه گفتگوهاي مربوط به صلح ايجاد شود.

اين در حالي است كه با وجود مخالفت مقامات ارشد هند، محبوبه مفتي رئيس حزب دموكراتيك خلق در هند اعلام كرد: اگر دهلي نو با اين پيشنهاد مشرف موافقت نمايد، گام بزرگي در راه اعتماد سازي برداشته است.

وي اعلام كرد: هم اكنون شرايط تغيير كرده است و هند نيز بايد برخي از موضع گيري هاي خود را تغيير دهد.

پرويز مشرف روز گذشته گفت: براي آرام سازي اوضاع در مناطق حساس ميان دو كشور هند و پاكستان بايد برخي از شهرهاي كليدي از هرگونه سلاح پاك سازي شوند.

رئيس جمهوري پاكستان، هند را متهم كرد كه گام هاي لازم را براي برقراري صلح درمنطقه برنمي دارد و پيشنهاد كرد براي تسريع توسعه صلح بايد برخي مناطق كليدي ازهرگونه تسليحات پاك سازي شوند.

وي خاطرنشان كرد: به عنوان بخشي از پيشنهادهايم بايد بگويم كه به نظرمن بايد برخي شهرها از جمله سرينگر، كوپوارا و بارامولا را در نظر بگيريم و شرايطي فراهم آوريم كه تمام تسليحات و نظاميان از اين شهرها خارج شوند.