برخي سوء تفاهم ها باعث جدايي ام از بوخوم شد/ اميدوارم بتوانم براي سپاهان بازيكن موثري باشم

محرم نويدكيا هافبك ايراني تيم فوتبال بوخوم آلمان با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" دراصفهان افزود : پست اصلي من هافبك نفوذي است ولي مربي بوخوم ازمن درلب خط و بعنوان پيستون راست استفاده مي كرد كه نمي توانستم دراين پست كارايي لازم را داشته باشم .

نويد كيا اضافه كرد : بازيكني كه درپست هافبك نفوذي درتيم بوخوم بازي مي كرد ، بازيكن تيم ملي بوسني بود و هرچند بازيكن خوبي بود ولي من به مربي بوخوم گفته بودم كه نمي توانم درسمت راست مثمرثمرباشم .

هافبك ملي پوش بوخوم تصريح كرد: وجود برخي سوء تفاهمات نيزدرجدايي من ازبوخوم بي تاثيرنبود.

نويد كيا خاطرنشان كرد: دراين مقطع با پيشنهاد چند تيم ليگ برتري بويژه سپاهان روبرو شدم و ترجيح دادم با توجه به مسائلي كه پيش آمده موضوع را با مديرباشگاه بوخوم درميان بگذارم و وي را متقاعد كنم از بوخوم جدا شوم .

وي اضافه كرد : مديرباشگاه بوخوم ابتدا به هيچ وجه حاضر به جدايي من ازاين تيم نبود اما زماني كه وي با سرمربي بوخوم صحبت كرد راضي شد كه بصورت قرضي مرا به سپاهان انتقال دهد .

وي درمورد بازگشتش به تيم سپاهان اظهارداشت: من درآلمان چند بازي ازتيم سپاهان را ديدم و نتايج اين تيم را دنبال مي كردم . صبح امروزهم نشستي با تاوارزسرمربي سپاهان داشتم و درمورد مسائل مختلف با وي به بحث و گفت وگو پرداختم . به هرصورت اميدوارم كه دربازگشت مجدد به سپاهان بتوانم همچون سالهاي گذشته براي اين تيم بازيكن موثري باشم .

نويدكيا تصريح كرد : با وجود اينكه ازچند تيم ليگ برتري پيشنهادهايي دارم ولي به خاطرعشق و علاقه اي كه از كودكي به سپاهان داشتم و موفقيت هاي خود را مديون اين باشگاه مي دانم ترجيح دادم با عنايت مديرباشگاه سپاهان دوباره با پيراهن طلايي اين باشگاه در ميادين ليگ برتر ايران ظاهر شوم .

محروم نويد كيا شب گذشته به اصفهان بازگشت تا پس از توافق با مسئولان باشگاه سپاهان در ادامه رقابتهاي ليگ برتر اين تيم را همراهي كند.