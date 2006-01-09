امام خميني (ره) صادقانه به "راي مردم" اعتقاد راسخ داشت/ هيچ حزب و گروهي نمي تواند نظر خود را بر "مردم" تحميل كند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين بيانيه آمده است : ملت شريف ايران، هر از چند گاه شاهد بحث و جدل علمي گوناگون پيرامون نظريه ولايت فقيه، اختيارات و شرايط آن، مشروعيت جمهوري اسلامي، نقش مردم و آراي عمومي در اداره امور كشور است.

يقينا رواج اين مباحث در دانشگاه ها و حوزه هاي علميه از بركات جمهوري اسلامي ايران است كه انديشه سياسي اسلام را از انزوا خارج كرده، آن را در متن اجتماع و محافل فكري و سياسي رونق بخشيده است.

طيف گسترده نظرات طرح شده ضرورت تداوم مناظرات و مباحثات را بيش از پيش آشكار مي كند.

افراط و تفريط هاي ارائه شده به گونه اي است كه از يك سو دخالت اسلام را در هر امر سياسي يا اجتماعي منكر مي شود و از سوي ديگر دخالت مردم در مسائل سياسي را بر خلاف اسلام معرفي مي كند و سرنوشت همگان را به خواست و اراده يك نفر وابسته مي داند.

امروزه كه براي چندمين بار نظرات افراطي پيرامون ولايت فقيه، جمهوري اسلامي ايران و نقش مردم در اداره امور به امام و اسلام نسبت داده مي شود، بنا به تعهدي كه اساسنامه اين جمعيت در دفاع از اصول انقلاب و راه امام (ره) بر ما قرار داده است و بنابر نگراني هايي كه در سطح جامعه نسبت به احتمال انحراف در ديدگاه هاي حضرت امام و آينده نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران پديد آمده و فارغ از بررسي انگيزه هاي سياسي افراد و گروهها و فارغ از پرداختن علمي به مباني و ادله اين مباحث كه در آينده انشاء الله به بررسي تفصيلي آن خواهيم پرداخت، نظر و شناخت خود را پيرامون انديشه هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبر كبير انقلاب اسلامي اعلام مي داريم و همگان را به دفاع از حريم ايشان دعوت مي كنيم.

ما معتقديم حضرت امام خميني (ره) از آغاز راه تا آخر، صادقانه به راي مردم و نقش تعيين كننده آن ها در شكل گيري و اداره كشور اعتقاد راسخ داشت، ما در سيره علمي و عملي حضرت امام اعلام نظر مصلحت آميز را در راي به جمهوري اسلامي، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد به عنوان شكل حكومت ايران نمي بينيم.

او به راستي معتقد بود كه حكومت اسلامي حقيقي همان جمهوري اسلامي است كه مردم مسلمان ايران آن را انتخاب كرده اند.

او مجلس شوراي اسلامي را كه خانه ملت است عصاره فضائل و در راس امور كشور مي دانست و همه تلاش خود را براي تحكيم آراي كارشناسانه دولت و مجلس به كار مي گرفت.

حاصل تلاش هاي او نيز نظامي برآمده از آراي مردم و استوار بر اراده جمعي بود كه هيچ كس و حتي حزب و گروهي نتواند براي مردم تعيين تكليف كرده، نظر خود را بر ايشان تحميل نمايد.

ما معتقديم كه امام عمل كردن مطابق نظر مشاورين متخصص و دلسوز را بر خود واجب مي دانست و مسئوليت آن را نيز مي پذيرفت و هرگز نظر خود را بر آن ها ترجيح نمي داد.

ما معتقديم به نظر امام، همه اختيارات حكومتي پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) عينا براي فقيه عادل مدبر نيز ثابت است، اما اختيارات برآمده از عصمت يا ولايت باطني ايشان به ولي فقيه مربوط نمي شود.

اداره كشور با تكيه بر نظريه ولايت فقيه طبق تعليمات امام براي جلوگيري از ديكتاتوري آمده است نه آنكه خود دستگاه جديد ديكتاتوري بيافريند.

و به طور خلاصه، ما معتقد به اين جمله محكم امام عزيز هستيم كه فرمود: در جمهوري اسلامي جز در مواردي نادر همه اسلام و حيثيت نظام در خطرباشد، آن هم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا، هيچ كس نمي تواند راي خود را بر ديگري تحميل كند و خدا آن روز را هم نياورد.